La Green Card à nouveau suspendue : la Cour d'appel des États-Unis prend une décision inattendue

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La Green Card à nouveau suspendue : la Cour d'appel des États-Unis prend une décision inattendue

Attendue avec impatience par des millions de personnes à travers le monde, la Green Card (DV-2027) reste dans l'incertitude. La Cour d'appel des États-Unis a temporairement suspendu l'exécution de la décision d'un tribunal inférieur qui ordonnait l'ouverture des inscriptions pour la DV-2027 à partir du 1er novembre.

En raison de cette nouvelle ordonnance judiciaire, la date officielle de début des inscriptions au programme est reportée à une date indéterminée.

Batailles judiciaires : Conflit entre l'administration et les défenseurs des droits

Le retard pris par la loterie est dû aux litiges juridiques entre le gouvernement américain et les avocats :

  • Décision du tribunal inférieur : Suite à une action collective intentée par un groupe d'avocats, un tribunal inférieur avait obligé le Département d'État américain à lancer les candidatures pour la DV-2027 dès le 1er novembre ;

  • Appel de la Maison Blanche et de l'administration : L'administration américaine a immédiatement fait appel de cette décision contraignante auprès de la Cour d'appel ;

  • Gel temporaire : La Cour d'appel a suspendu l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'affaire soit examinée sur le fond. Les audiences et les procédures juridiques sont en cours.

DV-2027 : Quels changements majeurs et nouvelles exigences sont attendus ?

Si le programme est relancé, les candidats devront faire face à une série de nouvelles exigences plus strictes :

  • Frais symboliques de 1 dollar : Il est prévu d'introduire des frais d'inscription officiels de 1 dollar américain pour le processus de candidature (visant à réduire les candidatures frauduleuses et le spam) ;

  • Passeport étranger valide : Il sera strictement exigé de posséder un passeport étranger valide au moment de remplir la demande ;

  • Vérifications renforcées : Les informations, l'expérience professionnelle officielle et la conformité aux exigences de sécurité des gagnants et des candidats feront l'objet de vérifications beaucoup plus approfondies qu'auparavant.

Le Département d'État américain n'a pas encore annoncé officiellement de nouvelle date d'inscription. Les experts conseillent aux citoyens de se méfier des faux sites internet et des services payants frauduleux, et d'attendre uniquement les communiqués officiels de l'ambassade des États-Unis et du Département d'État.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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