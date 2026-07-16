Obstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financière

Une nouvelle mesure stricte visant à limiter l'immigration légale aux États-Unis est en cours de discussion. L'administration du président Donald Trump envisage, pour certains ressortissants étrangers souhaitant obtenir une carte verte (Green Card) via les consulats américains, d'imposer une caution financière (dépôt) de 100 000 dollars. C'est ce qu'a rapporté le prestigieux journal The Wall Street Journal (WSJ) en s'appuyant sur des sources proches du dossier.

Zamin.uz présente les détails de cette exigence attendue et les objectifs qui la sous-tendent.

Quel est l'objectif principal de cette nouvelle initiative ?

Ce projet, élaboré par le Département d'État américain, fait partie d'une campagne de grande envergure visant à réformer le système d'immigration légale et à renforcer les contrôles. Ses principaux objectifs sont les suivants :

Réduire le flux de personnes aux moyens financiers limités : Limiter l'entrée dans le pays des migrants qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins économiques aux États-Unis.

Garantie d'indépendance : Garantir que les nouveaux immigrants puissent subvenir à leurs besoins de manière indépendante sans dépendre des aides publiques et du système d'assistance sociale.

Protéger les contribuables : Économiser les fonds des contribuables américains et alléger la charge financière pesant sur les systèmes sociaux locaux.

Comment fonctionnerait le système de caution de 100 000 dollars ?

Selon les auteurs du projet, cette somme ne serait pas définitive, mais temporaire et remboursable. de nature.

Mécanisme de remboursement : Si le détenteur de la carte verte vit aux États-Unis pendant plusieurs années sans recevoir d'aides sociales de l'État, c'est-à-dire sans devenir une « charge pour la société » (public charge) pour le système, cette caution de 100 000 dollars lui serait intégralement restituée.

Cependant, selon les experts, bien que ce dépôt soit remboursable, son montant extrêmement élevé en fera un obstacle insurmontable pour la plupart des représentants des classes moyennes et inférieures.

Deux visions : Le débat entre partisans et critiques

Cette proposition suscite des débats animés dans les cercles politiques et publics américains.

Que disent les partisans de la réforme ? Que disent les critiques de cette nouveauté ? Protéger l'économie : Empêcher le système de protection sociale américain de s'effondrer sous le poids d'une charge excessive. Discrimination : Cette exigence n'ouvre la voie qu'aux immigrants riches et ferme complètement les portes aux travailleurs ordinaires. Immigration responsable : Assurer que seules les personnes disposant d'une base financière réelle et de la capacité de subvenir à leurs besoins entrent dans le pays. Coup dur pour les pays en développement : Bloque la voie aux spécialistes talentueux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui ne disposent pas d'un capital important.

Quand la décision pourrait-elle entrer en vigueur ?

Actuellement, cette mesure est uniquement au stade de discussion et est en cours de traitement par le Département d'État. Les experts soulignent que la décision finale pourrait être prise dans les mois à venir et devenir une partie importante du programme de réforme globale du système d'immigration américain de l'administration Trump.