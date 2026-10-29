Changement majeur pour la Green Card : les inscriptions débutent le 1er novembre, les résultats arrivent...

Les détails de la nouvelle saison tant attendue de la loterie Diversity Visa (Green Card) des États-Unis ont été dévoilés. Cette année, la saison se distingue par des délais nettement différents et de nouvelles exigences financières.

La nouveauté majeure est que le processus de candidature n'est plus gratuit. Pour la première fois dans l'histoire de la loterie, une taxe symbolique par candidat a été instaurée, et il a été annoncé que les résultats seront connus en quelques jours seulement, au lieu du délai habituel de six mois.

Dates et délais précis de la nouvelle saison

Conformément à la nouvelle procédure, le processus de loterie se déroulera dans un format très court et rapide :

Ouverture des inscriptions : La réception des candidatures débutera officiellement le 1er novembre ;

Clôture des inscriptions : L'inscription sera 30 novembre définitivement close ;

Annonce des résultats : Il ne faudra pas attendre des mois pour les réponses — les noms des gagnants seront annoncés seulement quelques jours plus tard, le 3 décembre .

Frais officiels de 1 dollar et exigence d'une carte Visa personnelle

Cette saison, des restrictions financières strictes sont introduites pour prévenir la fraude et le flux de fausses candidatures :

Frais d'inscription : Des frais officiels de 1 dollar américain seront prélevés pour chaque candidat ;

Carte au nom du candidat uniquement : Le paiement doit impérativement être effectué via une carte Visa internationale ouverte au nom du candidat ;

Risque de rejet : Si le paiement est effectué depuis la carte d'une autre personne (parent, ami ou agence tierce), la candidature pourra être annulée ou rejetée sans examen ;

Préparation préalable : Les experts recommandent vivement d'ouvrir une carte Visa personnelle auprès d'une banque et d'y déposer des fonds avant le début des inscriptions.

Il est conseillé à nos compatriotes prévoyant de postuler à la Green Card de prendre en compte ces nouvelles règles et de préparer leurs cartes personnelles à temps.