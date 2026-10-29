Changement majeur pour la Green Card : les inscriptions débutent le 1er novembre, les résultats arrivent...

·10·Monde
Changement majeur pour la Green Card : les inscriptions débutent le 1er novembre, les résultats arrivent...

Les détails de la nouvelle saison tant attendue de la loterie Diversity Visa (Green Card) des États-Unis ont été dévoilés. Cette année, la saison se distingue par des délais nettement différents et de nouvelles exigences financières.

La nouveauté majeure est que le processus de candidature n'est plus gratuit. Pour la première fois dans l'histoire de la loterie, une taxe symbolique par candidat a été instaurée, et il a été annoncé que les résultats seront connus en quelques jours seulement, au lieu du délai habituel de six mois.

Dates et délais précis de la nouvelle saison

Conformément à la nouvelle procédure, le processus de loterie se déroulera dans un format très court et rapide :

  • Ouverture des inscriptions : La réception des candidatures débutera officiellement le 1er novembre ;

  • Clôture des inscriptions : L'inscription sera 30 novembre définitivement close ;

  • Annonce des résultats : Il ne faudra pas attendre des mois pour les réponses — les noms des gagnants seront annoncés seulement quelques jours plus tard, le 3 décembre .

Frais officiels de 1 dollar et exigence d'une carte Visa personnelle

Cette saison, des restrictions financières strictes sont introduites pour prévenir la fraude et le flux de fausses candidatures :

  • Frais d'inscription : Des frais officiels de 1 dollar américain seront prélevés pour chaque candidat ;

  • Carte au nom du candidat uniquement : Le paiement doit impérativement être effectué via une carte Visa internationale ouverte au nom du candidat ;

  • Risque de rejet : Si le paiement est effectué depuis la carte d'une autre personne (parent, ami ou agence tierce), la candidature pourra être annulée ou rejetée sans examen ;

  • Préparation préalable : Les experts recommandent vivement d'ouvrir une carte Visa personnelle auprès d'une banque et d'y déposer des fonds avant le début des inscriptions.

Il est conseillé à nos compatriotes prévoyant de postuler à la Green Card de prendre en compte ces nouvelles règles et de préparer leurs cartes personnelles à temps.

Green CardDiversity VisaVisa États-UnisLoterie DVImmigration
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis envisagent d'exiger une caution de 100 000 dollars pour les demandeurs de carte verteLes États-Unis envisagent d'exiger une caution de 100 000 dollars pour les demandeurs de carte verte21 juillet 13:58Un tribunal américain statue sur la Green Card : délais et nouvelles exigencesUn tribunal américain statue sur la Green Card : délais et nouvelles exigences15 octobre 17:01Les règles d'entrée au Kazakhstan changent : que doivent faire les Ouzbeks ?Les règles d'entrée au Kazakhstan changent : que doivent faire les Ouzbeks ?2 septembre 12:16Obstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financièreObstacle de 100 000 $ pour l'obtention de la carte verte : Trump envisage une nouvelle exigence financière16 juillet 21:49Un tribunal américain juge illégales les restrictions immigratoires de TrumpUn tribunal américain juge illégales les restrictions immigratoires de Trump6 juin 12:10Terrible accident ferroviaire en Espagne : collision entre deux trains à grande vitesse (vidéo)Terrible accident ferroviaire en Espagne : collision entre deux trains à grande vitesse (vidéo)Aujourd'hui 11:08
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité