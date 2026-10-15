Un tribunal américain statue sur la Green Card : délais et nouvelles exigences

·10·Monde
Un tribunal américain statue sur la Green Card : délais et nouvelles exigences

Un programme essentiel accordant le droit de vivre et de travailler aux États-Unis — la loterie de la Green Card (Visa de diversité — DV) sort de l'incertitude. Un tribunal fédéral américain a ordonné au département d'État d'organiser officiellement la loterie DV-2027 qui avait été retardée.

Cette décision de justice ouvre la voie au lancement du concours attendu par des millions de candidats.

Quand les inscriptions débuteront-elles et quand les gagnants seront-ils annoncés ?

Le tribunal fédéral a fixé des délais précis et stricts pour l'organisation du processus de loterie :

  • Début des inscriptions : Le processus d'enregistrement des candidatures doit commencer au plus tard le 1er novembre ; doit commencer ;

  • Durée : Le processus de candidature pour les postulants sera ouvert pendant 30 jours ; sera ouvert pendant 30 jours ;

  • Annonce des résultats : Conformément aux instructions du tribunal, les gagnants de la loterie doivent être annoncés d'ici le 3 décembre. doivent être annoncés.

2 nouveautés et exigences importantes pour la DV-2027

Plusieurs conditions importantes pour les participants au concours de la Green Card de cette année sont indiquées :

  • Frais de participation de 1 dollar : Cette année, des frais de 1 dollar américain sont prévus pour participer à la loterie ;

  • Passeport étranger obligatoire : Il est strictement exigé d'avoir une copie électronique d'un passeport étranger valide au moment de la candidature.

Quand la procédure officielle sera-t-elle annoncée ?

La date exacte du début des inscriptions, les instructions techniques et la procédure détaillée seront bientôt publiées par le département d'État américain sur ses sites officiels. Il est conseillé aux candidats de se fier uniquement aux sources officielles et de se méfier des sites frauduleux.

DV-2027Loterie Green CardDépartement d'État américainTribunal fédéral américainImmigration
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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