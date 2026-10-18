Aux Philippines, un petit garçon effrayé par une piqûre commence à réciter l'adhan (vidéo)

Une vidéo montrant un petit garçon philippin récitant l'adhan pendant qu'il se fait vacciner est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le geste inhabituel du petit garçon, prénommé Teytey, a attiré l'attention de nombreux utilisateurs et a suscité leur sympathie. C'est ce qu'a rapporté Sinjali.

Dans la vidéo, on peut voir l'enfant réciter l'adhan à haute voix pendant que l'infirmière lui fait une piqûre. Le petit garçon répète notamment la partie de la chahada islamique : « Ach-hadou alla ilaha illallah ».

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a suscité diverses réactions parmi les utilisateurs. Si certains ont salué la sincérité de l'enfant, d'autres ont trouvé sa réaction pendant la piqûre amusante.

Il est rapporté que la publication contenant la vidéo a recueilli plus de 1,4 million de « j'aime ».