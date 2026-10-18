Aux Philippines, un petit garçon effrayé par une piqûre commence à réciter l'adhan (vidéo)

·119·Monde
Aux Philippines, un petit garçon effrayé par une piqûre commence à réciter l'adhan (vidéo)

Une vidéo montrant un petit garçon philippin récitant l'adhan pendant qu'il se fait vacciner est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le geste inhabituel du petit garçon, prénommé Teytey, a attiré l'attention de nombreux utilisateurs et a suscité leur sympathie. C'est ce qu'a rapporté Sinjali.

Dans la vidéo, on peut voir l'enfant réciter l'adhan à haute voix pendant que l'infirmière lui fait une piqûre. Le petit garçon répète notamment la partie de la chahada islamique : « Ach-hadou alla ilaha illallah ».

La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a suscité diverses réactions parmi les utilisateurs. Si certains ont salué la sincérité de l'enfant, d'autres ont trouvé sa réaction pendant la piqûre amusante.

Il est rapporté que la publication contenant la vidéo a recueilli plus de 1,4 million de « j'aime ».

PhilippinesTeyteyIslamChahadaVidéo
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

En Chine, un enfant chute de 4 mètres et s'en sort avec des blessures légèresEn Chine, un enfant chute de 4 mètres et s'en sort avec des blessures légères23 septembre 16:02Les vidéos d'un petit fermier brésilien conquièrent des millions de cœursLes vidéos d'un petit fermier brésilien conquièrent des millions de cœurs12 octobre 09:28En Chine, un enfant tombe dans l'espace entre le train et le quai (vidéo)En Chine, un enfant tombe dans l'espace entre le train et le quai (vidéo)9 octobre 14:25Incendie tragique sur un ferry aux Philippines : plus de 80 disparusIncendie tragique sur un ferry aux Philippines : plus de 80 disparus10 septembre 12:48Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)Cela ne s’était encore jamais produit : en Chine, un petit garçon s’est coincé un cadenas à code dans le nez (vidéo)12 août 11:10Aux Philippines, une variété de banane permet de créer un tissu innovant pour sacs et sacs à dosAux Philippines, une variété de banane permet de créer un tissu innovant pour sacs et sacs à dos10 juillet 09:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques