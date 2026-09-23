En Chine, un enfant chute de 4 mètres et s'en sort avec des blessures légères

·5·Monde
En Chine, un enfant chute de 4 mètres et s'en sort avec des blessures légères

Dans la province chinoise du Hunan, un enfant âgé d'environ 7 à 8 ans a fait une chute de 3 à 4 mètres alors qu'il faisait du vélo. L'incident a eu lieu le 19 septembre dans le district de Lanshan, ville de Yunyong. C'est ce qu'a rapporté The Paper.

Il s'est avéré que l'enfant a perdu le contrôle de son vélo et a heurté un mur en bordure de route. Sous le choc, il a basculé par-dessus le mur et a fait une chute dans le vide.

Heureusement, l'enfant a atterri sur un sol meuble recouvert d'herbes épaisses et de vignes. Cela a considérablement amorti le choc de la chute. Après l'incident, le petit garçon s'est relevé tout seul et est remonté.

Selon les habitants, l'enfant n'a pas été gravement blessé, ne présentant que de légères égratignures. L'incident a été filmé par une caméra de surveillance.

HunanYunyongLanshanThe PaperChine
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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