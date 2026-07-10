Aux Philippines, une variété de banane permet de créer un tissu innovant pour sacs et sacs à dos

·53·Monde
Aux Philippines, une variété de banane permet de créer un tissu innovant pour sacs et sacs à dos

Aux Philippines, la variété de banane abaca devient une matière première essentielle non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie. Les agriculteurs locaux extraient des fibres des tiges de cette plante pour participer à la production d'un tissu écologique appelé Bananatex.

D'abord, les fibres sont extraites des tiges d'abaca. Une fois séchées, elles sont transformées en fils résistants. Ensuite, ces fils sont tissés pour créer le tissu. Le matériau fini est utilisé pour fabriquer des sacs, des sacs à dos et des articles de voyage.

Le Bananatex est fabriqué à partir de matières végétales et possède des propriétés imperméables. C'est pourquoi il est utilisé pour des articles destinés à un usage quotidien.

Les experts en matériaux écologiques soulignent que ces tissus peuvent remplacer les produits synthétiques à base de plastique. Leur utilisation contribue à réduire les déchets de microplastiques.

Un autre aspect du projet concerne la population rurale. La culture de l'abaca permet aux agriculteurs philippins d'obtenir un revenu stable. Parallèlement, cette plante aide à la reforestation locale et à la protection des sols.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

«Venez avec votre famille» : Loukachenko invite les Ouzbeks à vivre et travailler en Biélorussie«Venez avec votre famille» : Loukachenko invite les Ouzbeks à vivre et travailler en BiélorussieAujourd'hui, 10:28La Corée du Sud lance un nouveau visa : qui peut y vivre pendant 3 ans ?La Corée du Sud lance un nouveau visa : qui peut y vivre pendant 3 ans ?Aujourd'hui, 10:06Un mariage de robots a eu lieu à Moscou et tout le monde en parleUn mariage de robots a eu lieu à Moscou et tout le monde en parleAujourd'hui, 09:50Un processus fascinant qui surprend les scientifiques : le ver capable de se régénérer même après avoir été découpéUn processus fascinant qui surprend les scientifiques : le ver capable de se régénérer même après avoir été découpéAujourd'hui, 09:21Un enfant subit un traumatisme crânien après avoir été lancé en l'air dans une garderieUn enfant subit un traumatisme crânien après avoir été lancé en l'air dans une garderieAujourd'hui, 04:20Découverte majeure concernant le calmar géant aux yeux de la taille d'une pizzaDécouverte majeure concernant le calmar géant aux yeux de la taille d'une pizzaAujourd'hui, 02:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois