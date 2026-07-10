Aux Philippines, une variété de banane permet de créer un tissu innovant pour sacs et sacs à dos

Aux Philippines, la variété de banane abaca devient une matière première essentielle non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie. Les agriculteurs locaux extraient des fibres des tiges de cette plante pour participer à la production d'un tissu écologique appelé Bananatex.

D'abord, les fibres sont extraites des tiges d'abaca. Une fois séchées, elles sont transformées en fils résistants. Ensuite, ces fils sont tissés pour créer le tissu. Le matériau fini est utilisé pour fabriquer des sacs, des sacs à dos et des articles de voyage.

Le Bananatex est fabriqué à partir de matières végétales et possède des propriétés imperméables. C'est pourquoi il est utilisé pour des articles destinés à un usage quotidien.

Les experts en matériaux écologiques soulignent que ces tissus peuvent remplacer les produits synthétiques à base de plastique. Leur utilisation contribue à réduire les déchets de microplastiques.

Un autre aspect du projet concerne la population rurale. La culture de l'abaca permet aux agriculteurs philippins d'obtenir un revenu stable. Parallèlement, cette plante aide à la reforestation locale et à la protection des sols.