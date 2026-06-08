Séisme de magnitude 7,8 : État d'urgence aux Philippines

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Séisme de magnitude 7,8 : État d'urgence aux Philippines

Un puissant séisme près des côtes philippines a eu de graves conséquences. Selon les dernières données, la catastrophe naturelle a fait 32 morts et 134 autres personnes ont subi des blessures de gravité variable.

En citant les autorités locales, il est rapporté que la ville de General Santos a subi les dommages les plus importants. Dans cette zone, qui abrite près de 700 000 habitants, de nombreux bâtiments et commerces ont été endommagés.

Des témoins ont rapporté que les façades de certaines structures se sont effondrées et que des vitres ont été brisées. Certains bâtiments ont subi de graves dommages, entraînant une destruction partielle ou totale. Les organisations compétentes évaluent actuellement l'étendue des dommages aux réseaux publics et aux infrastructures.

Les experts ont noté que le séisme avait une magnitude de 7,8. Après les secousses, une alerte au tsunami a été émise pour les zones côtières du pays. Selon les rapports, la hauteur des vagues pourrait dépasser un mètre sur certaines îles.

Par conséquent, il a été demandé à la population d'évacuer vers des zones sûres, en particulier vers les hauteurs.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a donné des instructions appropriées pour suspendre temporairement les activités éducatives dans les zones touchées de l'île de Mindanao.

Les opérations de sauvetage et de reconstruction se poursuivent dans le pays.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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