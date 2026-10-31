L'un des volcans les plus actifs des Philippines est entré en éruption (vidéo)

Le Mayon, considéré comme l'un des volcans les plus actifs des Philippines, est entré en éruption le 30 octobre. L'éruption a généré une colonne de cendres atteignant 3 000 mètres au-dessus de son cratère, a rapporté le média NDTV.

Selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (PHIVOLCS), l'éruption a débuté à 11h53, heure locale, et a duré environ six minutes. Les cendres épaisses projetées dans le ciel ont été dispersées par le vent vers le sud-ouest. Par conséquent, des retombées de cendres ont été prévues à Daraga, Guinobatan, Camalig et dans les zones voisines de la province d'Albay.

Selon les premières informations, aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans les villes et villages environnants.

En raison de l'intensification de l'activité volcanique, le PHIVOLCS a relevé le niveau d'alerte du Mayon de 2 à 3 sur une échelle de 0 à 5. Les experts ont recommandé l'évacuation des habitants de la zone de danger permanent située dans un rayon de 6 kilomètres autour du cratère. Les pilotes ont également été avertis de ne pas survoler la zone proche du sommet du volcan.

Les experts ont indiqué qu'une nouvelle phase d'éruption magmatique a commencé au Mayon. Cela augmente le risque de coulées de lave ainsi que de flux pyroclastiques composés de gaz à très haute température et de matériaux volcaniques dans les jours et semaines à venir.

Pour information, le volcan Mayon, haut de 2 462 mètres, est situé à environ 330 kilomètres au sud-est de Manille, la capitale des Philippines. C'est l'un des volcans les plus actifs du pays, célèbre pour sa forme conique presque parfaite.