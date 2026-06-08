Un séisme dévastateur aux Philippines fait de nombreuses victimes

L'archipel des Philippines, situé dans la région du Pacifique, a dû faire face à une nouvelle catastrophe naturelle dévastatrice. Le 8 juin de cette année, à 7h37 heure locale, un séisme extrêmement puissant d'une magnitude de 7,8 a été enregistré près des côtes de l'île de Mindanao, dans le sud du pays. Après cette forte secousse souterraine, la paix a de nouveau été rompue dans la région : plus de 130 répliques puissantes, dont la magnitude variait de 1 à 6,7, se sont produites en peu de temps, semant la panique parmi la population.

La catastrophe qui a ébranlé le sol a complètement perturbé les réseaux électriques et de communication dans les zones côtières, mais grâce à l'intervention rapide des secouristes, les systèmes ont été rétablis. La ville de General Santos, la plus proche de l'épicentre et connue sous le nom de « capitale du thon », est devenue l'une des zones les plus touchées par la catastrophe.

Selon les rapports sinistres de la célèbre agence de presse BBC, citant des représentants du gouvernement local, au moins 19 personnes innocentes ont perdu la vie à la suite de la catastrophe naturelle. Dans plusieurs grandes provinces, notamment South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani et la ville de General Santos, au moins 134 citoyens ont subi des blessures de gravité variable.

Actuellement, Reuters vérifie sérieusement les informations, basées sur les données des services de protection civile, selon lesquelles le nombre de victimes s'élève à 32 en raison de personnes piégées sous les décombres et de glissements de terrain effrayants. La direction du pays a immédiatement déclaré l'état d'urgence et mobilisé des unités de l'armée nationale ainsi que des équipes de secours spéciales pour éliminer les conséquences de la catastrophe et sauver des vies. Les autorités officielles ont indiqué que des statistiques précises provenant de toutes les sources sont en cours de compilation et seront présentées au public dans les heures à venir.

Des vidéos et des photos bouleversantes circulant sur Internet montrent de nombreux bâtiments s'effondrant comme du papier, y compris la destruction totale du célèbre restaurant de fast-food « Jollibee ». Une scène filmée dans une école primaire de la province de Davao Occidental est particulièrement émouvante : dès le premier jour de la nouvelle année scolaire, de jeunes élèves sont vus accroupis au sol par peur de la forte secousse, tandis que l'abri derrière eux s'effondre.

Heureusement, l'administration de l'école a annoncé qu'aucun enfant n'avait été blessé lors de cet incident. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. s'est adressé à la nation, promettant que l'État n'abandonnerait pas les habitants de Mindanao dans ces moments difficiles, et a ordonné la suspension immédiate des activités éducatives dans les zones touchées.

De tels séismes se produisent fréquemment aux Philippines, qui sont situées dans la région géographiquement très instable et active connue sous le nom de « Ceinture de feu du Pacifique ». Un séisme d'une magnitude de 6,9 survenu à l'automne dernier avait coûté la vie à plus de 70 personnes. Cette récente forte secousse a eu des répercussions non seulement dans le pays, mais aussi dans les États voisins. Après la catastrophe, des vagues atteignant jusqu'à 1,4 mètre de hauteur ont été observées dans les îles Ogasawara, au Japon, ainsi qu'au large des côtes de l'Indonésie et des Palaos, et une alerte au tsunami a été émise. Bien que cette menace ait été officiellement levée par la suite, la situation reste tendue dans la région.

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