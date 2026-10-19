Le président américain Donald Trump a annoncé son soutien « total et inconditionnel » au Premier ministre Benjamin Netanyahu à l'approche des élections au Parlement israélien, la Knesset, prévues le 27 octobre.

DW Selon la publication, le chef de la Maison Blanche a justifié cette décision le 18 octobre sur son réseau Truth Social par les intérêts stratégiques communs de Washington et de Tel-Aviv face à l'Iran. Cependant, ce soutien intervient à un moment complexe où le parti « Likoud » de Netanyahu perd du terrain face à l'opposition dans les sondages.

« Si un autre dirigeant arrive, nous serons seuls face à l'Iran » : L'argument principal de Trump

Le président américain considère le maintien de Netanyahu au pouvoir comme la garantie principale de la sécurité régionale :

Menace iranienne et alliance unique : Trump a souligné que si un autre dirigeant arrivait en Israël, Washington serait contraint de faire face à Téhéran seul. Il a clairement exprimé son intention de ne pas agir ainsi ;

Frappes conjointes : Le dirigeant américain a souligné qu'en coopération avec le gouvernement Netanyahu, des frappes militaires et financières constantes sont portées contre le régime iranien ;

La pression ne s'arrêtera pas : Il a été noté que tant que les responsables de Téhéran ne changeront pas leur politique étrangère, la pression conjointe et les sanctions se poursuivront.

Résultats des sondages : Gadi Eizenkot en tête

Malgré la bienveillance affirmée de Trump, l'humeur en Israël n'est pas en faveur du Premier ministre sortant :

Le parti « Yashar » en tête : The Jerusalem Post selon les résultats des sondages d'opinion cités par, le parti d'opposition « Yashar », dirigé par l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Gadi Eizenkot, pourrait obtenir 22 mandats aux élections ;

Le « Likoud » à la traîne : Le parti « Likoud » de Netanyahu, force principale du gouvernement actuel, devrait tomber à la deuxième place avec seulement 19 mandats ;

Forces égales : Indépendamment des scores individuels des partis, les opportunités globales des blocs pro-gouvernementaux et de l'opposition restent extrêmement proches.

Le problème des 61 mandats et le risque de crise politique

Pour former une majorité sur les 120 sièges de la Knesset et constituer un nouveau gouvernement, il est nécessaire de réunir au moins 61 voix . C'est pourquoi le fait qu'un parti obtienne plus de sièges ne garantit pas sa victoire absolue :