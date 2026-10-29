Netanyahu en panique : les Arabes créent la sensation aux élections israéliennes et déjouent ses plans

Alors que les résultats des élections législatives en Israël touchent à leur fin, la tension sur la scène politique s'intensifie. Avec 97 % des voix dépouillées, ni le bloc de droite dirigé par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, ni l'opposition n'ont réussi à obtenir les 61 sièges nécessaires pour former une majorité.

La plus grande surprise de cette course électorale est la participation exceptionnellement élevée des citoyens arabes vivant en Israël. Avec 19 sièges au Parlement, ils deviennent la force politique clé qui décidera de la formation ou de la chute du futur gouvernement.

Pourquoi les électeurs arabes se sont-ils autant mobilisés ?

Les Arabes, qui représentent au moins 21 % de la population israélienne (environ 2,2 millions de personnes), ont fait preuve d'une unité historique lors de ces élections :

L'impact de la situation en Palestine : La politique agressive du gouvernement Netanyahu dans les territoires palestiniens et les déclarations anti-arabes des ministres radicaux (notamment Smotrich) ont contraint la population à faire entendre sa voix par des moyens légaux ;

Forte affluence matinale et inquiétude de Netanyahu : Dès l'ouverture des bureaux de vote dans les villes arabes, un flux important d'électeurs a été observé. Voyant cette mobilisation, Netanyahu a paniqué et a dû appeler ses partisans via les réseaux sociaux à « sortir voter rapidement » ;

19 mandats au Parlement : Ce succès des partis arabes leur offre le plus grand levier d'influence sur la scène politique israélienne de ces dernières années.

Le secret décisif : plus de 400 000 « votes à double enveloppe »

Le 4 novembre a été fixé comme date limite pour l'annonce des résultats officiels définitifs. Le facteur principal retardant le processus est le vote des catégories spéciales d'électeurs :

Qui est concerné : Militaires, diplomates, patients hospitalisés, prisonniers et citoyens ayant le droit de voter en dehors de leur lieu de résidence habituel ;

Pas d'autorisation pour ceux à l'étranger : Les citoyens israéliens vivant à l'étranger ou en voyage ne sont légalement pas autorisés à participer aux élections ;

Pourquoi « double enveloppe » : Chaque bulletin est placé dans deux enveloppes. La première enveloppe contient les données personnelles de l'électeur pour vérifier qu'il n'a pas voté dans son bureau principal, et ce n'est qu'ensuite que le vote de la seconde enveloppe est comptabilisé. C'est précisément pour cette raison que le dépouillement de plus de 400 000 voix prend du temps supplémentaire.

Les Arabes rejoindront-ils l'opposition ou Netanyahu s'en sortira-t-il encore ?

Actuellement, l'intrigue politique principale tourne autour d'une alliance potentielle entre les députés arabes et l'opposition :

La condition de la « Liste unie » : Les partis arabes sont prêts à soutenir une coalition d'opposition uniquement dans le but d'évincer Netanyahu, mais ne souhaitent pas intégrer le bloc militaire radical dirigé par l'ancien chef d'état-major Eisenkot ;

Désaccord au sein de l'opposition : Au sein même du camp de l'opposition, des divisions sérieuses subsistent quant à l'inclusion des députés arabes dans le gouvernement ;

Risque de nouvelles élections : Si l'opposition ne parvient pas à un accord avec les Arabes et ne peut former de coalition, la situation jouera à nouveau en faveur de Netanyahu : il pourrait provoquer de nouvelles élections et tenter de conserver le pouvoir en pointant du doigt l'impuissance de l'opposition.

Le destin du Parlement israélien ne tient qu'à un fil. La période jusqu'au 4 novembre déterminera si le pays connaîtra un grand bouleversement politique ou le début d'une nouvelle crise de gouvernance prolongée.