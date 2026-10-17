Le test du destin du 27 octobre : comment se terminera la course entre Netanyahu et le général Eisenkot ?

Le 27 octobre, Israël tiendra des élections législatives cruciales qui détermineront le destin du pays et l'avenir de tout le Moyen-Orient. Il s'agit du premier scrutin national depuis les tragédies du 7 octobre et le début de la guerre à grande échelle à Gaza.

Malgré la rhétorique militaire et ferme du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, la profonde division de la société et l'unification des forces d'opposition mettent sérieusement en doute son maintien au pouvoir.

Mécontentement social et principal rival : le général Gadi Eisenkot

Les électeurs et les forces politiques opposés à la politique de Netanyahu l'accusent de ne pas avoir pu empêcher les attaques du 7 octobre et d'avoir politisé la tragédie pour conserver son siège :

Le parti « Yeshar » et le facteur général : L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Gadi Eisenkot, se présente comme le principal rival de Netanyahu ;

Répartition des sondages : Selon les sondages, bien que le « Likoud » de Netanyahu ait un léger avantage en termes d'intentions de vote par parti, le général Eisenkot devance largement le chef du gouvernement sortant dans la question directe : « Qui est le plus apte à être Premier ministre ? » ;

Alliance de l'opposition : Pour mettre fin au long règne de Netanyahu, deux anciens Premiers ministres, Yair Lapid et Naftali Bennett, unissent également leurs forces. Ils ont l'expérience d'avoir rassemblé des partis aux visions divergentes dans une coalition en 2021 pour évincer temporairement « Bibi » du pouvoir.

Deux orientations politiques : radicalisme ou équilibre ?

Dans cette élection, les visions des candidats sont radicalement opposées :

Attitude envers la population arabe : Concernant les Arabes, qui représentent 20 % de la population du pays, Netanyahu et son allié d'extrême droite Bezalel Smotrich (« Sionisme religieux et Zehut ») adoptent une position radicale, les présentant comme une menace potentielle. Eisenkot, quant à lui, souligne la nécessité de ne pas exclure les millions de citoyens arabes de la société et de les prendre en compte ;

Questions de terre et de frontières : Le gouvernement actuel cherche à renforcer la construction de colonies juives sur les terres palestiniennes et à maintenir un état de conflit militaire permanent avec tous les pays voisins. L'opposition affirme que cette approche ne fait qu'aggraver la situation et qu'il est nécessaire de restaurer la stabilité à long terme et la réputation internationale perdue d'Israël ;

Slogan de campagne : Netanyahu tente de faire pression sur les électeurs avec la menace : « Soit le Likoud, soit un État palestinien ».

Système électoral de la Knesset : Pourquoi la coalition est-elle décisive ?

La formation d'un gouvernement au parlement israélien suit des règles spécifiques :

Liste de partis et 120 sièges : Les citoyens ne votent pas pour des candidats individuels, mais pour des partis. À la Knesset, composée de 120 sièges, les sièges sont répartis selon le pourcentage de voix obtenues par chaque parti ;

61 voix nécessaires : Le soutien d'au moins 61 députés est requis pour former un gouvernement. En raison de la grande diversité de la société israélienne, aucun parti ne peut obtenir la majorité seul ;

Bataille des coalitions : Une fois les résultats des élections annoncés, le nom du Premier ministre sera décidé en fonction de celui qui pourra rassembler le plus d'alliés. Si l'opposition parvient à s'entendre, l'ère Netanyahu prendra fin ; sinon, la politique militaire actuelle se poursuivra.

Le vote du 27 octobre ne sera pas un simple choix de programmes sociaux ou économiques, mais une bataille politique décisive pour savoir si Israël restera sur la voie des guerres incessantes et de l'isolement international.