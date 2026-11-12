Victime d'une ressemblance : un entrepreneur iranien perd ses clients à cause de sa ressemblance avec Netanyahu

De nos jours, le pouvoir des réseaux sociaux et les ressemblances inattendues peuvent avoir un impact sérieux sur la vie quotidienne des gens. En Iran, un entrepreneur local vendant des fruits secs et des sucreries perd ses clients car il ressemble énormément au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La diffusion de la vidéo et la réaction des clients

Une vidéo montrant l'entrepreneur assis tranquillement dans sa boutique est devenue virale sur les réseaux sociaux. Par la suite, les internautes et certains clients locaux ont commencé à comparer son apparence à celle du dirigeant israélien, exprimant une attitude négative.

En conséquence, certains clients ont totalement refusé d'acheter ses produits, allant même jusqu'à appeler au boycott de la boutique.