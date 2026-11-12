Victime d'une ressemblance : un entrepreneur iranien perd ses clients à cause de sa ressemblance avec Netanyahu

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Victime d'une ressemblance : un entrepreneur iranien perd ses clients à cause de sa ressemblance avec Netanyahu

De nos jours, le pouvoir des réseaux sociaux et les ressemblances inattendues peuvent avoir un impact sérieux sur la vie quotidienne des gens. En Iran, un entrepreneur local vendant des fruits secs et des sucreries perd ses clients car il ressemble énormément au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La diffusion de la vidéo et la réaction des clients

Une vidéo montrant l'entrepreneur assis tranquillement dans sa boutique est devenue virale sur les réseaux sociaux. Par la suite, les internautes et certains clients locaux ont commencé à comparer son apparence à celle du dirigeant israélien, exprimant une attitude négative.

En conséquence, certains clients ont totalement refusé d'acheter ses produits, allant même jusqu'à appeler au boycott de la boutique.

« Je suis un simple entrepreneur qui n'a aucun lien avec les activités politiques ou les actions de quelqu'un d'autre. Il est profondément injuste que les gens me traitent ainsi et entravent mon activité professionnelle uniquement à cause d'une ressemblance physique » — a déclaré l'entrepreneur pour exprimer son mécontentement.

Détails de l'incident et indicateurs

Détails

Lieu de l'incident

Iran (boutique de fruits secs et sucreries)

Cause du problème

Une ressemblance physique frappante avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

Origine de la situation

La diffusion d'une vidéo prise dans la boutique sur les réseaux sociaux

Situation de l'entrepreneur

Baisse de la clientèle et confrontation à des réactions négatives

Victime d'une ressemblance : un entrepreneur iranien perd ses clients à cause de sa ressemblance avec Netanyahu

La société et le phénomène de ressemblance physique

Cette situation montre clairement que dans la société de l'information moderne, la vie personnelle et professionnelle des individus dépend souvent de facteurs aléatoires et de l'humeur des réseaux sociaux. Le fait qu'un simple commerçant, sans aucun lien avec la politique, voie ses moyens de subsistance et son entreprise menacés à cause de son apparence physique suscite de vifs débats.

Selon vous, dans quelle mesure les ressemblances sur les réseaux sociaux et les réactions infondées qui en découlent ne devraient-elles pas affecter la vie des gens ordinaires ? Laissez votre avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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