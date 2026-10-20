Prévisions jusqu'en 2035 : Quels ingénieurs seront les plus demandés ?

Alors que l'intelligence artificielle et l'automatisation transforment radicalement le marché mondial du travail, le besoin en ingénieurs qualifiés non seulement persiste, mais atteint des niveaux records.

Selon le rapport complet publié par le Bureau américain des statistiques du travail pour la période 2025-2035, le nombre d'emplois dans le secteur de l'ingénierie au cours de la prochaine décennie devrait augmenter de 8 % . À titre de comparaison, le taux d'emploi global dans le pays ne croîtra que de 3,5 % sur la même période. Ainsi, la demande en ingénieurs sera plus de deux fois supérieure à la croissance économique générale.

Top 9 des domaines d'ingénierie à la croissance la plus rapide

Le rapport précise les secteurs de l'ingénierie qui connaîtront une forte demande dans les années à venir :

Génie industriel — 12 % (Leader absolu : près de 45 400 nouveaux emplois créés) ;

Génie mécanique — 11 % ;

Génie électrique — 10 % ;

Génie informatique — 9 % ;

Génie aérospatial — 8 % ;

Bio-ingénierie — 8 % ;

Génie des matériaux — 8 % ;

Génie agricole — 7 % ;

Génie civil — 6 %.

Pourcentage et emplois réels : Une distinction importante

Les experts avertissent qu'une forte croissance en pourcentage ne signifie pas toujours automatiquement des millions de nouveaux postes. Tout dépend de la base totale d'experts existants dans le secteur :

6 % en génie civil : Bien que le pourcentage semble faible à première vue, en raison de la taille du secteur, cela représente environ 24 500 nouveaux emplois ;

7 % en agriculture : Bien que le pourcentage soit plus élevé, en raison de la spécialisation du domaine, cette croissance ne représente en pratique qu'un besoin de 100 spécialistes supplémentaires.

Qui est en tête sur le marché du travail global ?

Il est noté que l'un des secteurs à la croissance la plus rapide sur l'ensemble du marché du travail est celui des services de santé auxiliaires . Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la demande de soins médicaux, l'emploi dans ce secteur devrait augmenter de 13,3 % .

Ces estimations constituent une prévision de croissance nette des emplois sur le marché américain pour 2025-2035, définissant les orientations stratégiques pour les jeunes et les passionnés de technologie.