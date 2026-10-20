Prévisions jusqu'en 2035 : Quels ingénieurs seront les plus demandés ?

·10·Monde
Prévisions jusqu'en 2035 : Quels ingénieurs seront les plus demandés ?

Alors que l'intelligence artificielle et l'automatisation transforment radicalement le marché mondial du travail, le besoin en ingénieurs qualifiés non seulement persiste, mais atteint des niveaux records.

Selon le rapport complet publié par le Bureau américain des statistiques du travail pour la période 2025-2035, le nombre d'emplois dans le secteur de l'ingénierie au cours de la prochaine décennie devrait augmenter de 8 % . À titre de comparaison, le taux d'emploi global dans le pays ne croîtra que de 3,5 % sur la même période. Ainsi, la demande en ingénieurs sera plus de deux fois supérieure à la croissance économique générale.

Top 9 des domaines d'ingénierie à la croissance la plus rapide

Le rapport précise les secteurs de l'ingénierie qui connaîtront une forte demande dans les années à venir :

  • Génie industriel — 12 % (Leader absolu : près de 45 400 nouveaux emplois créés) ;

  • Génie mécanique — 11 % ;

  • Génie électrique — 10 % ;

  • Génie informatique — 9 % ;

  • Génie aérospatial — 8 % ;

  • Bio-ingénierie — 8 % ;

  • Génie des matériaux — 8 % ;

  • Génie agricole — 7 % ;

  • Génie civil — 6 %.

Prévisions jusqu'en 2035 : Quels ingénieurs seront les plus demandés ?

Pourcentage et emplois réels : Une distinction importante

Les experts avertissent qu'une forte croissance en pourcentage ne signifie pas toujours automatiquement des millions de nouveaux postes. Tout dépend de la base totale d'experts existants dans le secteur :

  • 6 % en génie civil : Bien que le pourcentage semble faible à première vue, en raison de la taille du secteur, cela représente environ 24 500 nouveaux emplois ;

  • 7 % en agriculture : Bien que le pourcentage soit plus élevé, en raison de la spécialisation du domaine, cette croissance ne représente en pratique qu'un besoin de 100 spécialistes supplémentaires.

Qui est en tête sur le marché du travail global ?

Il est noté que l'un des secteurs à la croissance la plus rapide sur l'ensemble du marché du travail est celui des services de santé auxiliaires . Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de la demande de soins médicaux, l'emploi dans ce secteur devrait augmenter de 13,3 % .

Ces estimations constituent une prévision de croissance nette des emplois sur le marché américain pour 2025-2035, définissant les orientations stratégiques pour les jeunes et les passionnés de technologie.

Bureau américain des statistiques du travailGénie industrielGénie mécaniqueIntelligence artificielleEmploi
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quelles sont les peines pour violence envers les enfants en Asie centrale ?Quelles sont les peines pour violence envers les enfants en Asie centrale ?17 octobre 18:59La Chine dévoile le projet du plus grand aéroport offshore au mondeLa Chine dévoile le projet du plus grand aéroport offshore au monde29 mai 10:56Trump est arrivé en Turquie : les sanctions seront levées, la question des F-35 à l'ordre du jourTrump est arrivé en Turquie : les sanctions seront levées, la question des F-35 à l'ordre du jour8 juillet 00:01Pourquoi des scientifiques japonais ont-ils transformé des vaches en zèbres ?Pourquoi des scientifiques japonais ont-ils transformé des vaches en zèbres ?Aujourd'hui 11:49Un enfant de 11 ans hospitalisé en Chine après 14 heures d'étudesUn enfant de 11 ans hospitalisé en Chine après 14 heures d'étudesAujourd'hui 11:43Victime d'un amour virtuel : un homme de 49 ans vend tout pour une « fille » créée par l'IA et se fait arnaquerVictime d'un amour virtuel : un homme de 49 ans vend tout pour une « fille » créée par l'IA et se fait arnaquerAujourd'hui 11:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques