L'islam pourrait dépasser le christianisme en tant que religion la plus pratiquée au monde d'ici le milieu des années 2030. C'est ce qu'indiquent les prévisions du prestigieux centre de recherche américain Pew Research Center.

Selon les estimations du centre, le nombre de musulmans devrait atteindre 2,57 milliards d'ici 2035. À cette période, le nombre de chrétiens est estimé à environ 2,52 milliards.

Selon les prévisions, si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, le nombre de musulmans atteindra 3,6 milliards d'ici 2070, contre 3 milliards pour les chrétiens. En conséquence, les musulmans pourraient représenter 37 % de la population mondiale, et les chrétiens environ 29 %.