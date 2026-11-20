L'islam pourrait devenir la plus grande religion du monde d'ici 2035
L'islam pourrait dépasser le christianisme en tant que religion la plus pratiquée au monde d'ici le milieu des années 2030. C'est ce qu'indiquent les prévisions du prestigieux centre de recherche américain Pew Research Center.
Selon les estimations du centre, le nombre de musulmans devrait atteindre 2,57 milliards d'ici 2035. À cette période, le nombre de chrétiens est estimé à environ 2,52 milliards.
Selon les prévisions, si les tendances démographiques actuelles se maintiennent, le nombre de musulmans atteindra 3,6 milliards d'ici 2070, contre 3 milliards pour les chrétiens. En conséquence, les musulmans pourraient représenter 37 % de la population mondiale, et les chrétiens environ 29 %.
Les experts attribuent la cause principale de ce changement au taux de natalité élevé parmi les musulmans.
En particulier, entre 2020 et 2025, le nombre moyen d'enfants par femme musulmane était de 3,1. Chez les chrétiens, ce chiffre était de 2,5, et de 1,6 pour les autres groupes religieux.
À titre de comparaison, le taux de natalité nécessaire pour maintenir la population stable à long terme est en moyenne de 2,1 enfants par femme.
Ainsi, si les processus démographiques se poursuivent, le paysage religieux mondial pourrait changer considérablement au cours des prochaines décennies.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…