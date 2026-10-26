Le « roi du cuivre » chinois condamné à la prison à vie : la chute du géant Maike

Un géant du commerce chinois, Maike Metals International son fondateur et dirigeant, l'entrepreneur de 61 ans autrefois surnommé le « roi du cuivre » du pays, He Jinbi a été condamné à la prison à vie pour fraude contractuelle et corruption. C'est ce qu'a rapporté l'agence Bloomberg en citant ses sources.

Selon la décision rendue à huis clos par le tribunal de Xi'an, les activités frauduleuses et les agissements financiers illégaux de la direction de l'entreprise ont fait courir aux grandes banques chinoises un risque de perte directe supérieur à 1 milliard de dollars. Le milliardaire a fait appel du verdict. L'entrepreneur a lui-même interjeté appel de la décision du tribunal.

Un empire né avec 8 700 dollars : 25 % du marché chinois du cuivre

Le parcours professionnel de He Jinbi a été l'une des ascensions les plus fulgurantes de l'histoire commerciale et industrielle de la Chine moderne :

Premiers pas : En 1993, à Xi'an, il a fondé la maison de commerce Maike avec des amis en empruntant seulement 50 000 yuans (environ 8 700 dollars au taux de change de l'époque) ;

Devenir un géant du cuivre : D'abord spécialisée dans la vente de produits électrotechniques et mécaniques, l'entreprise s'est rapidement orientée vers le commerce de ferraille, de fils de cuivre et de cuivre raffiné ;

Position monopolistique sur le marché : À son apogée, Maike Metals fournissait à elle seule un quart (25 %) de tout le cuivre importé par la Chine.

Chaîne de crise : pandémie, effondrement de l'immobilier et nantissement de métaux

Les systèmes financiers risqués de l'entreprise ont commencé à échouer pendant la pandémie :

Système de crédit risqué : La société Maike a attiré des milliards de yuans de prêts en mettant en gage auprès des banques d'énormes stocks de cuivre stockés dans ses entrepôts et en transit ;

Crise immobilière : En dehors du commerce, le magnat avait investi massivement dans la construction d'hôtels et de centres d'affaires. Cependant, la crise du marché immobilier chinois a « gelé » ces fonds ;

Pandémie et chute des prix : Les strictes restrictions liées au Covid en 2022 ont perturbé la logistique, et la chute brutale des prix du cuivre sur le marché mondial a entraîné des ruptures de trésorerie et une incapacité à rembourser les dettes.

Arrestation, faillite et position de la défense

La crise finale de l'empire et le processus judiciaire se sont déroulés comme suit :

Disparition retentissante : En octobre 2023, les employés de l'entreprise ont perdu tout contact avec le dirigeant, et peu après, il a été révélé qu'il avait été arrêté par la police. Le mois suivant, Maike a officiellement déclaré faillite ;

Arguments des avocats : Au tribunal, la défense a souligné que l'entrepreneur n'avait aucune intention frauduleuse et que l'entreprise avait régulièrement rempli ses obligations envers les banques pendant plus de dix ans ;

Erreur des banques : Selon la défense, l'une des principales causes des pertes bancaires massives réside dans la faiblesse des systèmes d'évaluation des risques (risk-management) des créanciers eux-mêmes.

Indicateurs clés de l'affaire Maike Metals et He Jinbi

Indicateur Détails Accusé principal He Jinbi (fondateur de Maike Metals, 61 ans) Verdict du tribunal Prison à vie (appel interjeté) Accusations Fraude contractuelle, corruption et crimes financiers Risque pour les banques Plus d'un milliard de dollars Année de création 1993 (capital initial — 8 700 dollars) Position historique Contrôlait 25 % des importations chinoises de cuivre Date de faillite Novembre 2023

L'affaire He Jinbi reste dans l'histoire des marchés mondiaux des matières premières comme l'un des plus grands crimes financiers survenus en Chine à la suite de la pandémie et de la crise immobilière.