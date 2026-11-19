Selon de nouvelles projections démographiques publiées par le centre de recherche Pew Research Center, le nombre de musulmans et de chrétiens augmentera dans les décennies à venir. Cependant, la population musulmane devrait croître plus rapidement. Si les tendances actuelles se maintiennent, elle pourrait devenir le plus grand groupe religieux au monde d'ici 2070.

D'après les estimations du centre, il y avait 2,02 milliards de musulmans et 2,27 milliards de chrétiens dans le monde en 2020. D'ici 2035, le nombre de musulmans devrait atteindre 2,57 milliards, contre 2,52 milliards pour les chrétiens. Ces chiffres indiquent que la population musulmane pourrait dépasser celle des chrétiens.

Les chercheurs expliquent cette croissance principalement par le taux de natalité. Entre 2020 et 2025, le nombre moyen d'enfants par femme était de 3,1 pour les musulmanes et de 2,5 pour les chrétiennes. Pour les autres groupes religieux, ce taux était en moyenne de 1,6.

Conrad Hackett, démographe principal au Pew Research Center, souligne que le taux de natalité est un facteur plus déterminant que les conversions religieuses dans l'évolution du nombre de fidèles.

Selon les projections à long terme du centre, le nombre de musulmans pourrait atteindre 3,64 milliards et celui des chrétiens 2,96 milliards d'ici 2070. À cette période, les musulmans représenteraient 35,8 % de la population mondiale, contre 29,1 % pour les chrétiens.

Les calculs prennent en compte la structure par âge de la population, les taux de natalité et de mortalité, la migration ainsi que les changements d'appartenance religieuse.