Le projet international Global Firepower a publié le classement des armées les plus puissantes du monde pour 2026. Il évalue le potentiel militaire de 145 pays. L'Ouzbékistan occupe la 53e place de la liste, en Asie centraleenregistrant le meilleur résultat parmi les pays de la région.

Les États-Unis occupent la première place du classement. La Russie est deuxième et la Chine troisième. L'Inde est quatrième, la Corée du Sud est classée cinquième.

Le top 10 comprend également la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Turquie et l'Italie.

Selon les données de Global Firepower, les indices PowerIndex des pays sont les suivants :

États-Unis — 0,0741 ;

Russie — 0,0791 ;

Chine — 0,0919 ;

Inde — 0,1346 ;

Corée du Sud — 0,1642 ;

France — 0,1798 ;

Japon — 0,1876 ;

Royaume-Uni — 0,1881 ;

Turquie — 0,1975 ;

Italie — 0,2211.

En Asie centrale L'Ouzbékistan est en tête

Parmi les pays de la région, l'Ouzbékistan occupe la 53e place. Le Kazakhstan est 58e, le Turkménistan 78e, le Tadjikistan 100e et le Kirghizistan 109e.

Aux dernières places du classement, la République centrafricaine occupe la 143e place, le Belize la 144e et le Bhoutan la 145e.

Comment le classement est-il établi ?

Selon Global Firepower, plus de 60 facteurs sont pris en compte pour calculer le classement. Il s'agit notamment du nombre de militaires, de la quantité d'armes et d'équipements, des capacités financières, de la logistique, des ressources naturelles et des caractéristiques géographiques du pays.

Dans les calculs de 2026, le taux de pénétration d'Internet a également été ajouté comme nouveau facteur.

Plus l'indice PowerIndex est faible, plus le potentiel militaire conventionnel du pays est jugé élevé. Théoriquement, le meilleur résultat est 0,0000, mais selon le projet, il est impossible d'atteindre ce chiffre en pratique.

Le classement prend en compte le nombre d'équipements militaires ainsi que les capacités financières et logistiques de l'État. Par exemple, les données de Global Firepower indiquent que les États-Unis possèdent un total de 13 032 avions et hélicoptères de diverses missions, et 11 porte-avions.

Cependant, ce classement vise à comparer le potentiel militaire des pays et ne reflète pas entièrement l'état de préparation au combat de chaque unité d'arme ou d'équipement, ni l'issue d'une guerre potentielle.