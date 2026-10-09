La prestigieuse publication analytique internationale américaine « U.S. News and World Report » a publié son classement des pays les plus puissants et influents de la planète pour l'année 2026 (Most Powerful Countries 2026).

Ayant réussi à se hisser parmi les nations leaders du monde, l'Ouzbékistan a enregistré un résultat significatif dans la liste finale, se classant 71e sur 100 pays. Cette reconnaissance est évaluée comme le résultat de la politique d'ouverture du pays sur la scène internationale, de ses réformes économiques et de son rôle actif dans le maintien de l'équilibre régional.

Comment la puissance a-t-elle été évaluée ? Critères principaux

U.S. News Ce classement mondial, établi par , est une étude complexe qui ne mesure pas seulement la force militaire, mais aussi le poids géopolitique et géoéconomique global d'un État :

Influence politique et économique : La capacité du pays à influencer les décisions mondiales et régionales, sa stabilité économique et l'ampleur de ses relations commerciales ;

Influence internationale et diplomatie : L'activité et l'esprit d'initiative de l'État au sein des organisations mondiales et des plateformes de dialogue ;

Alliances et partenariats stratégiques : Coopération internationale multilatérale, relations diplomatiques solides établies avec des partenaires fiables à l'échelle mondiale ;

Capacité de défense : Préparation militaire et système de défense moderne assurant la sécurité du pays.

Paysage régional et indicateurs des voisins

Dans les cartes et données analytiques publiées, la place de l'Ouzbékistan dans son espace géopolitique est clairement démontrée :

Pays exclus de la liste : Dans ce classement prestigieux, les indicateurs des voisins proches et partenaires régionaux de l'Ouzbékistan, tels que le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, ainsi que l'Azerbaïdjan, ne sont pas mentionnés ou n'ont pas été inclus dans le top 100 final de l'étude ;

Le nouveau statut de l'Ouzbékistan : La politique étrangère pragmatique menée ces dernières années, les projets unificateurs d'intégration régionale et la position stabilisatrice en tant que centre de l'Asie centrale ont permis à notre pays d'occuper une place solide dans le top 100. Leaders mondiaux : qui dirige le monde ?

Au sommet du classement se trouvent les centres de pouvoir mondiaux traditionnels :

Les leaders :

En termes d'indicateurs de puissance mondiale, la Chine (1ère place), les États-Unis (2e place) et l'Inde (3e place) occupent le trio de tête ; Les rangs suivants :

Des géants de l'industrie et de la technologie comme l'Allemagne (4e place), le Japon (5e place) et la Corée du Sud (6e place) occupent les places élevées en termes d'influence mondiale. Le classement de l'Ouzbékistan à la 71e place est un nouvel indicateur international montrant que notre pays devient un État important, stable et influent, non seulement en Asie centrale, mais aussi à l'échelle mondiale.

O‘zbekistonning 71-pog‘onada qayd etilishi mamlakatimizning nafaqat Markaziy Osiyoda, balki global miqyosda ham hisoblashiladigan, barqaror va o‘z so‘ziga ega muhim davlatga aylanib borayotganini ko‘rsatuvchi navbatdagi xalqaro indikator bo‘ldi.