Le président américain de Donald Trump Les visites conjointes et très médiatisées des envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou et à Kiev ont suscité de sérieux doutes et des discussions animées parmi les observateurs politiques internationaux. Le 5 septembre, après avoir rencontré le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, le duo s'est immédiatement rendu dans la capitale ukrainienne via l'aéroport de Vnoukovo ; leur déplacement constant en binôme n'est pas une simple coïncidence diplomatique. Le politologue renommé Marat Bachirov a avancé une version inattendue et sensationnelle, soulignant que Witkoff et Kushner représentent en réalité deux centres de pouvoir géants qui ne se font absolument pas confiance, et que Trump n'est qu'une façade dans ce jeu géopolitique.

Deux pôles qui ne se font pas confiance : « l'ancienne élite » et les intérêts israéliens

Sur sa chaîne Telegram, le politologue Marat Bachirov a attiré l'attention sur la raison pour laquelle les envoyés spéciaux voyagent toujours en duo :

Contrôle des forces concurrentes : « Le fait que Kushner et Witkoff voyagent toujours à deux prouve qu'ils représentent deux forces puissantes qui ne se font absolument pas confiance dans le processus de recherche de la paix en Ukraine », écrit l'expert ;

Witkoff, représentant de l'élite américaine traditionnelle : Selon l'analyse de l'expert, le magnat de l'immobilier et milliardaire Steve Witkoff défend les intérêts des élites politiques et financières classiques et conservatrices des États-Unis ;

Kushner, le lobby des affaires israélien : Jared Kushner, gendre de Trump, agit en tant que représentant des intérêts des dirigeants politiques israéliens et des cercles d'affaires juifs les plus puissants des États-Unis ;

« Trump n'est qu'un masque » : Selon Bachirov, bien qu'ils semblent agir officiellement au nom de Trump, le processus est en réalité beaucoup plus profond, Trump étant devenu une simple figure de proue.

Pourquoi le général Kellogg a-t-il été écarté ? Les coulisses des négociations

Des changements importants ont eu lieu entre les étapes précédentes du processus diplomatique et la composition actuelle :

Witkoff, initialement seul : Selon les informations, il était initialement prévu que Steve Witkoff mène seul ces négociations ;

L'éviction brutale de Kellogg : Bachirov note qu'une troisième personne importante était présente dans le processus, le célèbre général à la retraite Keith Kellogg : « Kellogg était là, mais il a été éjecté pour ne pas gêner » ;

Stratégie de contrôle mutuel : L'intégration complète de Kushner dans le processus viserait à empêcher Witkoff de prendre des décisions unilatérales et à contrôler strictement les conditions de compromis des deux groupes de pression puissants.

Du Kremlin à Vnoukovo : un plan secret testé à Kiev

Les négociations à Moscou terminées, la deuxième partie, la plus difficile, de la mission commence :

Silence officiel au Kremlin : Le 5 septembre, Vladimir Poutine a reçu les émissaires américains au Kremlin. Au-delà de la courtoisie diplomatique et de la promesse de Poutine d'assurer la sécurité des médiateurs de paix, la substance réelle de la rencontre reste officiellement secrète ;

Vol vers Kiev via Vnoukovo : Une fois les négociations terminées, le cortège des émissaires a quitté le Kremlin pour se rendre directement à l'aéroport de Vnoukovo. Leur prochaine destination est Kiev, la capitale ukrainienne ;

Un plan aux détails non divulgués : Donald Trump avait déclaré que ses représentants apportaient une initiative importante à Moscou pour mettre fin à la guerre, sans toutefois en révéler les conditions précises. Ce plan secret devrait maintenant être présenté à Volodymyr Zelensky à Kiev.

Selon vous, Steve Witkoff et Jared Kushner sont-ils réellement les représentants de deux centres de pouvoir concurrents, ou forment-ils une équipe unie poursuivant l'objectif unique de Trump ? Quelles conditions les émissaires de Trump pourraient-ils imposer à Kiev, et pourront-ils convaincre Zelensky du plan convenu avec Poutine ? Laissez vos avis dans les commentaires !