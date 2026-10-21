L'histoire d'une femme dont le visage a radicalement changé pendant sa grossesse a stupéfié tout le monde

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L'histoire d'une femme dont le visage a radicalement changé pendant sa grossesse a stupéfié tout le monde

Farah Fayzal, une Malaisienne de 28 ans, a raconté les changements radicaux survenus sur sa peau pendant sa grossesse. Son visage a été marqué par des rides, une inflammation sévère et des éruptions purulentes. Le soutien de son mari a été une aide précieuse durant cette période difficile.

Les changements cutanés ont également causé une détresse psychologique

Farah, qui travaille comme responsable marketing en Malaisie, a publié fin juin une photo montrant son apparence pendant sa grossesse. On pouvait voir sur son visage des rides profondes, un nez et des oreilles gonflés, ainsi que de nombreuses éruptions cutanées.

La femme a expliqué que les produits de soin qu'elle utilisait depuis des années ne fonctionnaient plus. Aux derniers stades de la grossesse, son état s'est aggravé : chaque matin, de nouvelles éruptions apparaissaient, et sa peau était irritée et enflammée.

Ces changements ont également profondément affecté Farah sur le plan psychologique. Le 1er août, elle a écrit sur sa page de réseau social :

« J'ai traversé neuf mois éprouvants et j'ai beaucoup pleuré à cause des changements sur mon visage. Maintenant, je suis maman. Le processus de guérison est toujours en cours. »

Farah a souligné que son mari a joué un rôle crucial pour l'aider à surmonter ses peurs et à maintenir sa stabilité émotionnelle.

Une jeune femme portant un béret se tient devant un mur recouvert de diverses photos.

« Mon mari est mon havre de paix. Il m'apaise et me rappelle constamment que je suis belle, forte et digne d'être aimée », a-t-elle déclaré.

Après la naissance de son enfant, l'état de Farah s'est considérablement amélioré. Les photos publiées récemment montrent que l'inflammation et les éruptions ont nettement diminué. La femme espère que sa peau se rétablira complètement et retrouvera son état initial.

Cependant, son histoire a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Si des milliers d'utilisateurs l'ont soutenue, certains l'ont critiquée pour avoir exposé sa vie privée. D'autres ont prétendu qu'elle avait retouché ses photos avec Photoshop.

Face aux commentaires négatifs, Farah a décidé de ne plus partager de détails sur sa santé en ligne. Elle a précisé que son objectif était de sensibiliser aux changements que le corps, la peau et les émotions des femmes peuvent subir pendant la grossesse.

« Je ne dois d'explications à personne. Mais lorsque les gens ne comprennent pas l'impact des hormones de grossesse sur le corps d'une femme, cela affecte aussi ma santé mentale », a-t-elle écrit.

Auparavant, l'histoire de Li Wei, une Chinoise dont l'apparence avait radicalement changé pendant sa grossesse, avait également été rapportée. De tels cas montrent que les changements liés à la grossesse peuvent affecter les femmes non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement.

Farah FayzalMalaisieGrossesseRéseaux SociauxSanté
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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