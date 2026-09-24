Cristiano Ronaldo critiqué pour avoir repoussé un fan qui voulait prendre une photo

Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldoa fait l'objet de nombreuses discussions après la diffusion d'une vidéo impliquant l'un de ses fans. La vidéo montre le fan s'approchant de Ronaldo pour prendre une photo, avant que le footballeur ne le repousse.

Dans la séquence, le fan s'approche du joueur pour tenter de prendre un selfie. On voit ensuite Ronaldo l'écarter brusquement.

La scène a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

Dans les commentaires, certains utilisateurs ont vivement critiqué le comportement de Ronaldo. D'autres soulignent que le contexte complet de la situation reste inconnu.

Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'a été fournie sur le lieu et la date de l'incident, ni sur la raison pour laquelle le joueur a repoussé le fan.