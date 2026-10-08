Record du 100 mètres en talons hauts établi

·38·Monde
Record du 100 mètres en talons hauts établi

Courir en talons hauts est déjà difficile, mais parcourir 100 mètres à une vitesse record est inimaginable. Pourtant, Majken Sichlau l'a fait. Sa course insolite est redevenue le centre de l'attention sur les réseaux sociaux.

Une vidéo montrant une jeune femme courant le 100 mètres en talons hauts est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt des utilisateurs.

Selon les informations, le record du 100 mètres en talons hauts appartient à Majken Sichlau. Elle a parcouru cette distance en 13,557 secondes.

La vidéo montre la femme courant à grande vitesse sur une courte distance en talons hauts. Son style de course inhabituel a surpris de nombreux spectateurs.

Majken Sichlau100 mètres en talonsRecord du mondeVidéo viraleRéseaux sociaux
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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