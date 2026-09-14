Le secret de longévité d'une femme de 100 ans : un hot-dog et un Coca light chaque jour ?

Frida, une centenaire du sud de la Californie,est devenue une véritable star des réseaux sociaux grâce à son habitude alimentaire insolite. Chaque soir, elle mange le même plat : un hot-dog avec de la moutarde et des oignons hachés, accompagné d'un Coca light. C'est ce qu'a rapporté Unian.

Sa fille, Queen, prend soin d'elle et a publié une vidéo à l'occasion du 100e anniversaire de sa mère. La vidéo a rapidement accumulé des millions de vues, et les utilisateurs des réseaux sociaux se sont attachés à cette femme joyeuse.

Frida aime tellement son dîner préféré qu'elle a même composé sa propre chanson à ce sujet.

« Je suis au septième ciel parce que j'ai mon hot-dog et mon Coca light. Quoi de mieux qu'un hot-dog et un Coca light ? Je suis au septième ciel chaque jour de ma vie », chante la centenaire dans la vidéo.

Les images de Frida tenant son hot-dog et sa canette de boisson gazeuse, puis chantant joyeusement, ont captivé les internautes. Certains ont même plaisanté en suggérant que ce plat était son « élixir de jeunesse » personnel.

Sa fille explique que les vidéos qu'elle tourne avec sa mère et qui deviennent virales sont devenues une façon unique de passer du temps ensemble.

« Je veux dire que cela a été l'expérience la plus forte pour nous rapprocher. Nous nous aimons énormément », confie Queen.

La famille partage d'autres moments de la vie de Frida : des articles de vieux journaux, des documents familiaux et des vidéos montrant ses plats préférés.

Dans l'une des vidéos, la femme plaisante avec une boîte de Coca light à la main, disant qu'elle prévoit d'en boire « jusqu'à exploser ».

Dans les commentaires, les utilisateurs ont soutenu Frida et ont salué son attitude face à la vie. Les gens l'ont qualifiée de personne merveilleuse et ont été impressionnés par sa capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Certains ont même plaisanté en disant qu'ils voulaient désormais adopter son habitude quotidienne.

Lorsqu'on a demandé à Frida quel était le secret de la longévité pour ceux qui souhaitent atteindre 100 ans, elle a donné une réponse très simple :

« Continuez à respirer. »