Le secret de longévité d'une femme de 100 ans : un hot-dog et un Coca light chaque jour ?

·46·Monde
Le secret de longévité d'une femme de 100 ans : un hot-dog et un Coca light chaque jour ?

Frida, une centenaire du sud de la Californie,est devenue une véritable star des réseaux sociaux grâce à son habitude alimentaire insolite. Chaque soir, elle mange le même plat : un hot-dog avec de la moutarde et des oignons hachés, accompagné d'un Coca light. C'est ce qu'a rapporté Unian.

Sa fille, Queen, prend soin d'elle et a publié une vidéo à l'occasion du 100e anniversaire de sa mère. La vidéo a rapidement accumulé des millions de vues, et les utilisateurs des réseaux sociaux se sont attachés à cette femme joyeuse.

Frida aime tellement son dîner préféré qu'elle a même composé sa propre chanson à ce sujet.

« Je suis au septième ciel parce que j'ai mon hot-dog et mon Coca light. Quoi de mieux qu'un hot-dog et un Coca light ? Je suis au septième ciel chaque jour de ma vie », chante la centenaire dans la vidéo.

Les images de Frida tenant son hot-dog et sa canette de boisson gazeuse, puis chantant joyeusement, ont captivé les internautes. Certains ont même plaisanté en suggérant que ce plat était son « élixir de jeunesse » personnel.

Sa fille explique que les vidéos qu'elle tourne avec sa mère et qui deviennent virales sont devenues une façon unique de passer du temps ensemble.

« Je veux dire que cela a été l'expérience la plus forte pour nous rapprocher. Nous nous aimons énormément », confie Queen.

La famille partage d'autres moments de la vie de Frida : des articles de vieux journaux, des documents familiaux et des vidéos montrant ses plats préférés.

Dans l'une des vidéos, la femme plaisante avec une boîte de Coca light à la main, disant qu'elle prévoit d'en boire « jusqu'à exploser ».

Dans les commentaires, les utilisateurs ont soutenu Frida et ont salué son attitude face à la vie. Les gens l'ont qualifiée de personne merveilleuse et ont été impressionnés par sa capacité à trouver de la joie dans les choses simples. Certains ont même plaisanté en disant qu'ils voulaient désormais adopter son habitude quotidienne.

Lorsqu'on a demandé à Frida quel était le secret de la longévité pour ceux qui souhaitent atteindre 100 ans, elle a donné une réponse très simple :

« Continuez à respirer. »

FridaQueenCalifornieRéseaux SociauxLongévité
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Il a vécu 23 ans sans bras : l'opération unique qui a changé la vie de FélixIl a vécu 23 ans sans bras : l'opération unique qui a changé la vie de FélixAujourd'hui, 03:29Naufrage d'un navire avec 243 personnes en Indonésie : 140 personnes portées disparuesNaufrage d'un navire avec 243 personnes en Indonésie : 140 personnes portées disparuesAujourd'hui, 03:17Au Pakistan, les gorilles mettent désormais l'ambiance lors des mariagesAu Pakistan, les gorilles mettent désormais l'ambiance lors des mariagesAujourd'hui, 02:26La « méduse immortelle » existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques ont percé le secret de cette créature fascinanteLa « méduse immortelle » existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques ont percé le secret de cette créature fascinanteAujourd'hui, 01:35Une langue de plusieurs tonnes : faits fascinants sur la baleine bleueUne langue de plusieurs tonnes : faits fascinants sur la baleine bleueHier, 23:39L'Everest devient une décharge : le triste spectacle du plus haut sommet du mondeL'Everest devient une décharge : le triste spectacle du plus haut sommet du mondeHier, 23:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars