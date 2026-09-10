Un vidéaste de 22 ans agressé dans la rue : il s'adresse à ses fans

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Un vidéaste de 22 ans agressé dans la rue : il s'adresse à ses fans

Le célèbre YouTubeur britannique TommyInnit, de son vrai nom Tom Simons, a déclaré avoir été agressé dans la rue. La star de Minecraft, âgée de 22 ans, a demandé à ses fans de ne pas le frapper au visage s'ils le croisent.

Le blogueur a abordé le sujet de manière inhabituelle dans une vidéo destinée à ses millions d'abonnés. Selon lui, un inconnu l'a frappé au visage la veille. Il n'a cependant pas précisé où ni pourquoi l'incident s'est produit, comme l'a rapporté le média Need To Know.

Dans la vidéo, des traces ressemblant à des rougeurs sont visibles autour de l'œil gauche de TommyInnit. Il a déclaré :

« Salut tout le monde, je voulais juste faire une petite annonce. Si vous me voyez en public, s'il vous plaît, ne me frappez pas au visage. Quelqu'un m'a frappé au visage hier. Un Irlandais ivre. Je n'ai pas aimé ça. Si vous pouviez éviter de faire ça, j'en serais très heureux. Merci. »

L'appel inhabituel a rapidement accumulé des centaines de milliers de vues après avoir été publié sur Instagram. Cependant, les abonnés du blogueur ont perçu une part d'humour dans sa demande sérieuse et ont réagi de diverses manières.

Tommy n'a pas précisé si son agresseur l'avait reconnu ou non, ni si l'incident avait été signalé à la police.

Le créateur de contenu avait déjà évoqué des situations inconfortables liées au public. En juin, Tommy et son collègue, le YouTubeur Jack Manifold , ont raconté dans le podcast « Shut Up I'm Talking » avoir été importunés par des fans dans un parc.

Originaire de Nottingham, Tommy a acquis sa notoriété grâce à ses vidéos et ses diffusions en direct sur Minecraft. Actuellement, sa chaîne YouTube principale compte plus de 15 millions d'abonnés .

La dernière déclaration du blogueur a une fois de plus suscité des discussions sur les réseaux sociaux.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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