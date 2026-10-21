Des médecins découvrent des centaines de fils d'or dans le genou d'une femme

En Corée du Sud, des médecins ont découvert des centaines de minuscules fils en or pur dans les jambes d'une femme de 65 ans traitée pour une arthrose du genou. Il s'est avéré que la patiente avait eu recours à une méthode de médecine alternative, l'acupuncture aux fils d'or, pour soulager ses douleurs. Cependant, au lieu d'améliorer son état, cette méthode a aggravé ses souffrances.

Les analgésiques n'ont pas aidé

La patiente, dont l'identité n'a pas été révélée, souffrait depuis longtemps de douleurs intenses et de raideurs articulaires dues à l'arthrose. Les médecins lui avaient prescrit des analgésiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et même des injections de stéroïdes directement dans l'articulation du genou.

Cependant, aucun de ces traitements ne lui a permis de vivre sans douleur ou normalement. De plus, les médicaments ont provoqué des effets secondaires, notamment de fortes douleurs abdominales.

C'est alors qu'elle a décidé d'essayer des méthodes de médecine alternative. Le traitement choisi était l'acupuncture par fils d'or, une pratique controversée dans le milieu médical.

Les fils d'or ont aggravé la douleur

Au début, la femme suivait une séance d'acupuncture par semaine. Au cours du processus, de minuscules fils d'or étaient insérés dans les tissus entourant le genou.

Cependant, après le traitement, ses douleurs liées à l'arthrose ont empiré au lieu de diminuer. Malgré cela, la patiente a augmenté la fréquence de ses visites chez le praticien à plusieurs fois par semaine.

Finalement, la douleur dans ses genoux est devenue si intense qu'elle a dû se rendre à l'hôpital.

La radiographie a révélé une scène inattendue

À l'hôpital, la radiographie a permis aux médecins de constater plusieurs changements. Notamment, la partie interne du tibia était épaissie et durcie, et des excroissances osseuses étaient apparues dans l'articulation du genou, signes caractéristiques de l'arthrose.

Cependant, le résultat le plus surprenant de l'examen fut la découverte de centaines de minuscules fils d'or logés dans les tissus entourant le genou.

Les médecins soulignent que l'efficacité de l'acupuncture aux fils d'or n'est pas scientifiquement prouvée. Au contraire, cette procédure peut entraîner divers risques.

Ces minuscules fils peuvent provoquer la formation de kystes, se déplacer vers d'autres zones et endommager les tissus environnants. De plus, ils peuvent entraver des examens importants comme l'imagerie par résonance magnétique (IRM), car le déplacement du métal peut endommager les vaisseaux sanguins.

Les experts mettent en garde contre les traitements non prouvés

L'acupuncture aux fils d'or a déjà été signalée auparavant. Elle est utilisée depuis de nombreuses années dans certains pays asiatiques pour soulager diverses douleurs, suscitant un intérêt particulier chez les personnes âgées.

Les partisans de ce traitement pensent que l'insertion de fils d'or stériles crée un effet continu dans les structures internes du corps pour soulager la douleur. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique fiable confirmant ces affirmations.

Au contraire, fonder ses espoirs sur de tels traitements peut retarder l'accès à des soins médicaux efficaces, aggravant ainsi les symptômes et entraînant des problèmes de santé supplémentaires.

Les experts soulignent l'importance de se baser sur des preuves scientifiques pour choisir un traitement et de consulter un médecin, surtout en cas de maladies chroniques et de douleurs intenses.