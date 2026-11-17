En Afghanistan, le gouvernement intérimaire des « Talibans » interdit aux médecins hommes d'examiner et de soigner des patientes sans la présence d'un mahram (tuteur masculin). Ces restrictions s'appliquent même aux cas d'urgence médicale. Les médecins qui enfreignent cette règle risquent l'emprisonnement, et les cliniques s'exposent à des inspections et des descentes. C'est ce que révèle une enquête conjointe du journal The Guardian.

Les journalistes ont interrogé des femmes, des médecins et des membres du personnel médical vivant dans diverses régions d'Afghanistan. Selon eux, le ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice des « Talibans » a émis des directives interdisant aux dentistes hommes de soigner des patientes. Bien que cette restriction n'ait pas été officiellement annoncée, elle est appliquée dans plusieurs provinces du pays. Des menaces d'arrestation contre les médecins et des descentes dans les cliniques ont été signalées.

Notamment, à Hérat, une femme de 37 ans nommée Farida s'est rendue dans une clinique privée pour se faire soigner les dents. Elle avait déjà reçu plusieurs soins et payé à l'avance. Cependant, lors de son rendez-vous suivant pour la pose d'un implant, le personnel de la clinique a déclaré qu'il ne pouvait pas poursuivre le traitement.

Les médecins ont expliqué que cela était dû à l'interdiction faite aux dentistes hommes de soigner les patientes. Trois mois plus tard, le traitement de Farida n'est toujours pas terminé.

Samim, un chirurgien travaillant depuis 15 ans dans l'un des hôpitaux publics du nord de l'Afghanistan, affirme qu'il est interdit aux médecins hommes d'examiner directement les femmes. Peu importe la gravité de l'état de la patiente ou la simplicité de l'acte médical, cette exigence demeure. Dans certains cas, la présence d'un mahram est requise, ou il est exigé qu'une infirmière effectue une partie spécifique de l'intervention.

Les restrictions s'étendent à d'autres domaines. Dans la province de Balkh, en mai 2026, il a été rapporté que les hôpitaux, cliniques privées et établissements médicaux avaient reçu l'ordre de ne pas appeler les patientes par leur nom, mais d'utiliser le terme « Bibi ». Cette exigence s'appliquerait également aux ordonnances médicales.

De plus, depuis décembre 2024, les femmes afghanes n'ont plus le droit d'étudier dans les instituts de médecine. Les journalistes ont appris auprès des médecins interrogés que des instructions ont également été données pour ne plus embaucher de personnel féminin dans les hôpitaux. Certaines femmes médecins en activité sont contraintes de se rendre sur leur lieu de travail accompagnées d'un mahram.

En conséquence, les femmes afghanes rencontrent de graves difficultés pour accéder à des soins médicaux qualifiés. Certaines, incapables de trouver un traitement, sont contraintes de vivre avec leur maladie, tandis que d'autres risquent de consulter du personnel médical non qualifié.

Il convient de noter qu'en février 2026, le ministre des Communications des « Talibans », Hamdullah Nomani, avait déclaré que les médecins hommes étaient considérés comme des mahrams lors du traitement des patientes. Cependant, les récits des médecins et des patientes cités dans l'enquête du Guardian montrent que la situation réelle ne correspond pas à cette déclaration.