La division géopolitique et énergétique dans la région du Caucase du Sud a atteint son point le plus critique et irréversible. L'Arménie a officiellement déclaré qu'elle était tout à fait prête à renoncer au gaz russe bon marché afin de préserver ses intérêts nationaux et sa souveraineté étatique. Le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie (et président du Parlement) Alen Simonyan Verelq a annoncé la position ferme d'Erevan à ce sujet dans une déclaration accordée à la publication.

Il a souligné que, bien que le gouvernement n'ait pas encore reçu de signal direct de Moscou concernant d'éventuelles restrictions, il est prêt à toute évolution des événements, y compris la recherche de voies alternatives d'approvisionnement en gaz. Auparavant, les autorités russes avaient ouvertement rappelé que si l'Arménie quittait l'Union économique eurasiatique (UEE) pour se tourner vers l'Union européenne (UE), le tarif préférentiel de 177,5 dollars pour 1000 mètres cubes serait annulé et le prix du gaz augmenterait de 2 à 3 fois pour atteindre le prix du marché.

En réponse à cette pression, Simonyan a répliqué fermement : « Le prix du gaz ne se mesure pas seulement en devises, mais aussi en coût politique. Comme l'a souligné notre Premier ministre, nous ne dépendrons plus jamais d'un seul pipeline, d'une seule « aiguille », d'un seul caprice et d'un seul « bouton » de pression, et nous ne le permettrons pas ! ». Dans le même temps, les analystes Donald Trump rappellent que même après l'accord de paix signé sous sa pression, il n'y a eu aucune avancée positive pour Erevan — Bakou exigeant une modification de la Constitution, la délimitation des frontières n'étant pas terminée et la question des réfugiés et des prisonniers restant en suspens.

Alors, comment l'Arménie supportera-t-elle des prix du marché 2 à 3 fois plus élevés, quels sont les transits alternatifs au gaz russe et ce démarquage rompra-t-il complètement les relations entre Erevan et Moscou ?

« La fin d'un pipeline, la menace des 177,5 dollars et le prix du marché » : 5 points clés de la déclaration d'Alen Simonyan

Faits et conclusions les plus importants de la position retentissante du Conseil de sécurité arménien :

« La souveraineté avant le gaz bon marché » : Erevan a catégoriquement refusé de faire des concessions à Moscou sur sa politique étrangère et son indépendance en échange de remises énergétiques ;

« La dépendance à un seul bouton est terminée » : Les dirigeants arméniens ont l'intention de sortir complètement du monopole gazier unilatéral et des leviers de chantage politique ;

Risque d'augmentation des prix par 2 ou 3 : En raison de la sortie de l'UEE et de l'intégration à l'UE, le gaz russe pourrait passer de 177,5 dollars les 1000 m³ aux prix du marché ;

Voies de transit alternatives : Erevan a exprimé sa volonté de négocier l'importation de carburant depuis d'autres pays et la création de nouveaux corridors de transit ;

Pression après l'accord Trump : Malgré la signature d'un accord de paix sous médiation américaine, la pression de Bakou et les problèmes territoriaux restent non résolus.

Confrontation énergétique : comparaison des leviers de pression de la Russie et de la nouvelle stratégie de l'Arménie

Analyse du nouvel équilibre des forces géopolitiques et économiques dans le Caucase du Sud :

Indicateurs et critères Position traditionnelle de Moscou (levier de l'UEE) Nouvelle position stratégique d'Erevan (Alen Simonyan) Prix du gaz et conditions 177,5 $ pour 1000 m³ (avantage dans le cadre de l'UEE) « Nous ne paierons pas le prix politique » : préparation aux prix du marché Exigences d'intégration Rester pleinement au sein de l'UEE et de l'OTSC Voie vers l'Union européenne (UE) et politique étrangère indépendante Dépendance énergétique Un seul pipeline monopolistique (« Gazprom Arménie ») Sortie complète du tourbillon du « pipeline unique et du bouton unique » Sources alternatives Considéré comme n'ayant aucune alternative Direction iranienne, gaz liquéfié et nouveaux transits Paix et sécurité Rôle des garanties et des bases militaires russes Défense multi-vectorielle sur fond de problèmes liés à l'accord Trump

Expertise géopolitique et énergétique : l'Arménie peut-elle vivre sans gaz russe ?

Conclusions d'experts sur le Caucase du Sud, analystes internationaux de l'énergie et économistes :

Risque de « choc économique » : Le marché intérieur, l'industrie et le système de chauffage de l'Arménie se sont adaptés pendant des années au gaz russe bon marché à 177,5 dollars ; une augmentation de 2 à 3 fois du prix (jusqu'à 400-500 dollars) pourrait accélérer brusquement l'inflation et alourdir les factures des ménages ; mais le gouvernement accepte cela comme un « coût » nécessaire pour la sécurité nationale ;

Facteur iranien et azerbaïdjanais : La seule alternative proche pour Erevan est le gaz iranien (schéma « électricité contre gaz ») ; de plus, si les relations avec l'Azerbaïdjan se normalisent, le transit du gaz de la mer Caspienne pourrait théoriquement être discuté, mais la tension politique actuelle rend cela impossible dans un avenir proche ;

Paquet d'aide financière de l'UE : L'aspiration de l'Arménie vers l'UE n'est pas vaine ; Bruxelles et les fonds occidentaux pourraient accorder des subventions financières à Erevan pour sortir de la dépendance énergétique, développer l'énergie verte et atténuer les conséquences de la hausse des prix du gaz ;

Désillusion après l'« accord Trump » : L'accord signé sous la pression de Trump n'a pas apporté la sécurité attendue à l'Arménie ; Bakou continue de faire pression en exigeant une modification de la Constitution ; ce qui oblige le gouvernement Pashinyan à chercher des alliés totalement différents sur le plan militaire et économique.

Cette position ferme des dirigeants arméniens contre le chantage gazier est un tournant historique prouvant que le Caucase du Sud sort rapidement de la sphère d'influence de Moscou.

Selon vous, l'Arménie est-elle prête à renoncer au gaz russe bon marché pour choisir une voie énergétique indépendante à un prix 2 à 3 fois plus élevé, ou s'agit-il d'une tactique de négociation politique d'Erevan ? Comment évaluez-vous personnellement la pression incessante de Bakou et l'inefficacité de l'accord de paix sous médiation de Trump ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse de la confrontation géopolitique tendue dans le Caucase du Sud avec tous vos collègues !