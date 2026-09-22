Asie centrale et les principaux États d'Asie de l'Est ont franchi une étape stratégique qualitativement nouvelle dans leurs relations économiques. Dans le cadre de la visite historique du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev en Corée du Sud et suite aux négociations de haut niveau à Séoul avec le président Yoon Suk-yeol, au sommet « Asie centrale - République de Corée » et aux rencontres avec les dirigeants de géants technologiques, des accords commerciaux majeurs d'une valeur totale de près de 19 milliards de dollars ont été signés.

Plus important encore, les relations bilatérales ont été officiellement élevées au rang de « partenariat stratégique global tourné vers l'avenir ». Derrière ces chiffres se cache un changement radical de philosophie de coopération : les parties abandonnent le modèle simple d'échange de matières premières pour passer à un format de production conjointe de produits à haute valeur ajoutée et d'importation de technologies coréennes avancées. Les investissements coréens déjà accumulés au Kazakhstan dépassent les 12 milliards de dollars, avec plus de 1 000 entreprises communes en activité.

Conformément aux nouveaux accords, le Kazakhstan ne se contentera plus d'assembler des voitures, mais localisera entièrement la production de composants tels que les sièges, les câbles, les portes et les pare-chocs. En outre, une immense usine de gaz de 6 milliards de dollars sera construite à Karachaganak, et le traitement en profondeur des métaux rares, essentiels pour les semi-conducteurs et les batteries, sera mis en place.

Pourquoi Séoul s'appuie-t-elle sur les ressources du Kazakhstan pour réduire sa dépendance envers la Chine, comment cet investissement de 19 milliards transformera-t-il l'industrie automobile d'Asie centrale, et Astana peut-elle devenir rapidement un État de haute technologie ?

« Pas de matières premières, mais de la technologie : une usine de gaz de 6 milliards et des métaux rares » : 5 points clés de la visite historique

Faits stratégiques essentiels issus du sommet de Séoul et des accords signés :

Un paquet de 19 milliards de dollars : Les parties ont signé un nombre record d'accords commerciaux dans les domaines de l'ingénierie mécanique, de l'énergie et des technologies avancées ;

La formule « Ressources - Technologies - Industrie » : Dans le cadre de ce modèle proposé par le président Tokaïev, il ne s'agit pas seulement d'exporter des produits, mais de finaliser toutes les étapes de production à l'intérieur du pays ;

Localisation complète dans l'industrie automobile : Des centres de localisation seront ouverts à Almaty et Kostanaï pour produire des sièges, des jantes, des portes et des pare-chocs pour les modèles Kia et Hyundai ;

Projet de 6 milliards à Karachaganak : Une immense usine pétrochimique sera construite en partenariat entre QazaqGaz et Hyundai Engineering, avec une mise en service prévue d'ici 2030 ;

Base pour minéraux critiques et micropuces : En Corée du Sud des entreprises de traitement conjointes pour les 10 types de métaux rares jugés stratégiques seront créées au Kazakhstan, ainsi qu'un centre de recherche et développement à Almaty.

Kazakhstan - Corée du Sud : Indicateurs de coopération économique et technologique

Indicateurs du commerce actuel et des nouveaux projets entre les parties :

Critères et directions Situation actuelle et indicateurs Nouveaux objectifs pour 2026-2030 Statut de la coopération Partenariat stratégique Partenariat stratégique global tourné vers l'avenir Accords signés Commerce économique régulier Paquet commercial de près de 19 milliards de dollars Échanges commerciaux mutuels 3,17 milliards $ en 2025 (1er semestre 2026 : 1,3 milliard $) Doubler le volume des échanges commerciaux Secteur automobile Assemblage de 170 000 voitures par an (principalement SKD) Localisation complète des composants et nouveau Tucson Métaux rares et précieux Exportation de matières premières sous forme de minerai uniquement Production de composants finis pour batteries et puces Secteur énergétique Commerce direct de pétrole et de gaz Usine de gaz de 6 milliards $ à Karachaganak (d'ici 2030) Volume des investissements coréens Plus de 12 milliards de dollars de fonds accumulés Expansion des clusters industriels et technologies de ville intelligente

Géopolitique et expertise industrielle : Pourquoi ces accords sont-ils un tournant pour l'Asie centrale ?

Conclusions des économistes internationaux et experts en sécurité :

Recherche d'alternatives à la chaîne d'approvisionnement chinoise : La Corée du Sud était trop dépendante de Pékin pour les métaux rares nécessaires aux micropuces, semi-conducteurs et véhicules électriques ; l'accès aux ressources du Kazakhstan permet à Séoul d'assurer sa sécurité nationale ;

Possibilité de sortir de la « malédiction des matières premières » : Astana ne veut pas rester un simple État extracteur de pétrole et d'uranium ; grâce au partenariat avec la Corée, une opportunité se présente d'assimiler directement le savoir-faire et la culture de production d'un pays devenu une puissance technologique mondiale en une génération ;

Hub logistique d'Asie centrale : Alors que les routes traditionnelles entre l'Europe et l'Asie font face à des obstacles géopolitiques, la Corée est intéressée par le développement des corridors de transport d'Asie centrale ;

Effet positif pour les républiques voisines : La création d'une grande usine pétrochimique et d'une base de composants automobiles coréens au Kazakhstan élargit les opportunités d'intégration pour toute la région, notamment pour l'industrie automobile et les secteurs électrotechniques de l'Ouzbékistan.

Ce bond gigantesque de 19 milliards de dollars entre le Kazakhstan et la Corée du Sud propulse audacieusement l'économie régionale de la dépendance aux matières premières vers l'ère des hautes technologies.

Selon vous, le Kazakhstan peut-il devenir un centre industriel produisant des micropuces et des produits de haute technologie dans les prochaines années grâce aux technologies sud-coréennes ? La stratégie « produits finis au lieu de matières premières » promue par Tokaïev sera-t-elle efficace ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse importante sur l'avenir économique de notre région avec tous vos amis et passionnés du secteur !