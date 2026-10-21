Un père de 58 enfants en Afghanistan peine à subvenir aux besoins de sa famille

·11·Monde
Un père de 58 enfants en Afghanistan peine à subvenir aux besoins de sa famille

Muhammad Sadiq, habitant la province d'Uruzgan en Afghanistan, a 58 enfants issus de ses quatre épouses. Cependant, subvenir aux besoins de cette immense famille, assurer leur alimentation et leur offrir une éducation est une tâche ardue.

Selon la BBC, Muhammad Sadiq, âgé de 57 ans, travaille dans une entreprise de vente de voitures. Il explique qu'il gagne environ 1 000 afghanis par vente, une somme insuffisante pour couvrir les besoins de sa famille. Par conséquent, certains de ses enfants ramassent du papier et du plastique pour aider.

La famille ne mange généralement que deux fois par jour. Les conditions de vie sont précaires : il arrive que six ou sept personnes doivent dormir sous une seule couverture fine.

Dans une grotte en terre et en pierre, divers articles ménagers et des sacs sont éparpillés dans la fumée.

Muhammad Sadiq affirme avoir tenté d'éduquer tous ses enfants, mais le manque de moyens l'en empêche. Il confie qu'il ne se souvient pas toujours de leurs prénoms et les appelle souvent simplement « mon fils » ou « mon enfant ».

Le père explique que son désir d'avoir une famille nombreuse est lié à ses convictions religieuses. Aujourd'hui, son souhait principal est que ses enfants puissent étudier et ne manquent pas de nourriture. Il a donc sollicité l'aide du gouvernement, d'organisations caritatives et d'entrepreneurs.

Une rangée de maisons anciennes en terre battue dont les portes sont recouvertes de tissus.
Muhammad SadiqProvince d'UruzganAfghanistanÉducation des enfantsFamille nombreuse
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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