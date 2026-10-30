Blé et coton non rentables : qu'est-ce qui pousse les agriculteurs afghans à enfreindre l'interdiction ?

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Blé et coton non rentables : qu'est-ce qui pousse les agriculteurs afghans à enfreindre l'interdiction ?

En Afghanistan, la culture du pavot et la production illégale d'opium ont augmenté à un rythme effréné. Selon le rapport « Afghanistan International », le document publié en octobre 2026 par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) enregistre les taux de croissance les plus élevés de ces dernières années dans ce secteur.

La raison principale invoquée est la grave crise économique à laquelle sont confrontés les agriculteurs afghans, l'absence de sources de revenus alternatives et l'impossibilité de tirer profit des cultures traditionnelles en raison de la sécheresse.

Des chiffres alarmants : 43 000 hectares et 1 500 tonnes d'opium

Les données analytiques présentées par l'agence de l'ONU évaluent la situation comme suit :

  • Expansion rapide des surfaces : En 2026, les surfaces cultivées en pavot en Afghanistan ont atteint près de 43 000 hectares. Par rapport au chiffre de 2025 (environ 10 000 hectares), cela représente une augmentation de 330 % ; anglatadi;

  • Une multiplication par 5 de la production : Le volume de production d'opium est passé de 300 tonnes l'année dernière à près de 1 500 tonnes, soit une croissance de 400 % ; tashkil etmoqda;

  • La première vague après l'interdiction : Bien que les chiffres actuels restent inférieurs à la période précédant l'interdiction officielle imposée par les Taliban en 2022 (où la surface atteignait 232 000 hectares), il s'agit du premier bond sérieux et massif observé depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction.

Qu'est-ce qui pousse les agriculteurs à cette extrémité ?

La directrice exécutive de l'ONUDC, Ghada Waly, souligne que tant que les agriculteurs pauvres n'auront pas d'autres sources de revenus légales et durables pour nourrir leur famille, il sera extrêmement difficile de prévenir ces cultures illégales :

  • La non-rentabilité des cultures légales : Les entretiens avec les agriculteurs montrent que les revenus tirés de la culture du blé couvrent à peine les coûts. Le prix du coton, quant à lui, a chuté de près de trois fois dans certaines régions ;

  • Le risque de famine dans les familles : Selon les agriculteurs, alors qu'auparavant une récolte de pavot suffisait à subvenir aux besoins de toute la famille pendant un an, les revenus dérisoires des produits légaux ne suffisent plus aujourd'hui à nourrir correctement leurs enfants ;

  • Sécheresse et pénurie d'eau : Plus de la moitié de la population du pays souffre de pénuries d'eau systématiques et de sécheresse. De plus, le retour de millions de réfugiés intensifie la concurrence pour les ressources limitées et les emplois, poussant les agriculteurs à cultiver le pavot, qui offre un revenu rapide et élevé ;

  • Une récolte précieuse : Bien que le prix de l'opium soit passé de 570 dollars le kilo l'an dernier à 500 dollars, cela reste cinq fois plus cher qu'avant l'interdiction (moins de 100 dollars).

Dissimulation et réaction officielle

Pour éviter les sanctions sous le régime d'interdiction, les agriculteurs utilisent diverses méthodes de camouflage : ils plantent de petites parcelles de pavot au milieu de champs de céréales hauts, dans des zones cachées, et modifient artificiellement les périodes de plantation pour échapper aux raids.

De leur côté, les représentants officiels des Taliban ont rejeté les chiffres du rapport de l'ONU, affirmant que les surfaces réelles sont deux fois moins importantes. Le gouvernement souligne que les raids pour détruire les champs de pavot se poursuivent et appelle à une aide financière de la communauté internationale pour créer des alternatives de subsistance.

La profonde crise économique et climatique en Afghanistan relance la culture de drogues illégales, envoyant de nouveaux signaux alarmants pour la sécurité régionale.

AfghanistanTalibanONUDCPavotDrogues
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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