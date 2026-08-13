En Afghanistan, 2,4 millions de filles privées d’accès à l’éducation : l’UNESCO alerte

En Afghanistan Depuis que les talibans ont repris le pouvoir, près de 2,4 millions de filles sont privées d’enseignement secondaire. Selon l’UNESCO, l’Afghanistan reste le seul pays au monde où l’enseignement secondaire et supérieur est officiellement interdit aux filles et aux femmes.

Quand les interdictions scolaires ont-elles été instaurées ?

En mars 2022, l’accès des filles aux établissements secondaires a été interdit. En décembre de la même année, des restrictions ont également été imposées à l’accès des femmes aux universités. Les talibans ont qualifié ces interdictions de temporaires, mais elles sont toujours en vigueur.

L’UNESCO avertit que ces restrictions pourraient causer des dommages durables au développement économique et social de l’Afghanistan.

Des pertes économiques sont également attendues

Selon les estimations de l’organisation, les restrictions actuelles pourraient pousser 600 000 Afghanes à quitter le marché du travail d’ici 2066. Le pays risque de perdre jusqu’à 9,6 milliards de dollars de revenus.

En outre, d’ici 2030, l’Afghanistan pourrait manquer de plus de 11 000 enseignantes qualifiées.

La situation générale de l’éducation dans le pays est également préoccupante : plus de 90 % des enfants de 10 ans ne savent pas lire un texte simple, et le taux d’alphabétisation s’élève à 37 %.

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