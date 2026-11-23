À partir du 1er janvier 2027, le Kirghizistan versera une aide financière unique aux mères de familles nombreuses résidant en permanence dans les zones montagneuses et reculées. Dans le cadre du programme « Bala bereke », 2 millions de soms (environ 22 900 dollars) seront versés pour le dixième enfant et les suivants.

C'est ce qu'a annoncé Adilbek Kassimaliev, chef du gouvernement kirghiz.

Le programme vise à augmenter le taux de natalité dans le pays, ainsi qu'à soutenir les familles nombreuses vivant dans des conditions naturelles difficiles.

Le montant du paiement est déterminé en fonction du rang de naissance de l'enfant dans la famille. En particulier, 100 000 soms sont alloués pour le quatrième enfant, 600 000 soms pour le cinquième et 800 000 soms pour le sixième.

Pour le septième enfant, 1 million de soms sont versés, 1,2 million pour le huitième et 1,5 million pour le neuvième. Pour le dixième enfant et chaque enfant suivant, 2 millions de soms sont accordés.

Cependant, plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de cette aide. Les femmes souhaitant participer au programme doivent être citoyennes kirghizes ou détenir le statut de « qayrilman », et résider en permanence dans des zones montagneuses ou isolées figurant sur une liste spécifique.

Une autre condition importante est que l'argent n'est pas versé immédiatement après la naissance. L'aide unique est attribuée après que l'enfant a atteint l'âge d'un an. Le programme couvre les enfants nés à partir du 1er janvier 2026.

Par conséquent, les premiers paiements seront effectués en 2027.

Grâce à ce programme, le gouvernement kirghiz vise à soutenir les familles des régions reculées et à augmenter le taux de natalité dans le pays.