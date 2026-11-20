La 201e base militaire russe poursuivra ses activités au Tadjikistan. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse « Interfax » sur la base des résultats des négociations tenues à Douchanbé entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant tadjik Emomali Rahmon. Les chefs d'État ont confirmé leur unité de vues sur la présence de la 201e base militaire russe au Tadjikistan. Les parties ont souligné la nécessité pour cette base de continuer à agir comme un facteur important assurant la stabilité dans la région. En outre, des discussions séparées ont eu lieu dans le cadre des négociations avec la participation de militaires et de représentants du ministère russe de la Défense (notamment le chef de la Direction principale de l'état-major général, Igor Kostioukov).

Frontière Tadjikistan-Afghanistan et direction afghane

Au cours de la rencontre,

Emomali Rahmon a informé son homologue russe de la situation actuelle à la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Il a été noté que, malgré la persistance d'incidents liés aux contrebandiers, des éléments de stabilité sont observés dans l'ensemble. L'ordre du jour des négociations comprenait également des questions de coopération sur la direction afghane, compte tenu de la récente visite du vice-Premier ministre russe

Alexeï Overtchouk à Kaboul. Direction des négociations

Résultats principaux et déclarations Coopération militaro-stratégique La 201e base militaire russe restera au Tadjikistan en tant que facteur de stabilité régionale Question de l'Afghanistan et de la frontière La situation à la frontière tadjiko-afghane et les relations avec Kaboul ont été discutées Géopolitique mondiale L'importance pour l'Asie centrale des résultats du sommet Russie-Chine-États-Unis à Shenzhen a été notée Commerce et économie Le statut de la Russie en tant que principal partenaire commercial, économique et allié de Douchanbé a été confirmé Résultats du sommet de Shenzhen et relations économiques Vladimir Poutine

a partagé avec Emomali Rahmon les résultats de son voyage à Shenzhen, en Chine (où s'était tenue une rencontre trilatérale entre les dirigeants de la Russie, de la Chine et des États-Unis). Le dirigeant russe a souligné que, compte tenu de la proximité des pays de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) avec le Tadjikistan, les résultats de ce sommet revêtent une importance capitale pour l'Asie centrale.

En outre, les parties ont examiné les relations commerciales et économiques actuelles ainsi que les grands projets communs. Emomali Rahmon a souligné que la Russie reste le principal partenaire commercial et économique ainsi qu'un allié fiable de Douchanbé, et que les relations bilatérales se développent de manière stable. Selon vous, quel impact la poursuite des activités de la 201e base militaire au Tadjikistan et les dialogues sur l'Afghanistan auront-ils sur la sécurité en Asie centrale ? Laissez votre avis en commentaire !

Bundan tashqari, tomonlar dolzarb savdo-iqtisodiy aloqalar hamda yirik qo‘shma loyihalarni ko‘rib chiqishdi. Emomali Raxmon Rossiya Dushanbening asosiy savdo-iqtisodiy hamkori va ishonchli ittifoqchisi bo‘lib qolayotganini, ikki tomonlama munosabatlar esa barqaror rivojlanayotganini urg‘uladi.

Sizningcha, Tojikistondagi 201-harbiy baza faoliyatining davom ettirilishi va Afg‘oniston yo‘nalishidagi muloqotlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi umumiy xavfsizlik muhitiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!