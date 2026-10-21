Le maillot dédicacé et le brassard de capitaine de Messi volés en France (vidéo)

Lors des troubles civils à Paris, la capitale française, des objets précieux appartenant à la star argentine Lionel Messiont été volés dans un musée du football. Parmi eux se trouvent le maillot qu'il portait au « FC Barcelone » avec sa signature, ainsi que son brassard de capitaine. C'est ce qu'a rapporté TyC Sports.

Selon les médias étrangers, l'incident a eu lieu le 17 octobre. Des individus masqués ont fait irruption dans le musée et ont emporté les objets appartenant au joueur. Des vidéos montrant les objets volés ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux.

Il est précisé que le maillot volé porte le numéro 10 de Messi au « FC Barcelone ». Le brassard de capitaine, également dédicacé, était encadré.

L'incident s'est produit alors que des manifestations contre la hausse du coût de la vie et les problèmes du système éducatif se déroulaient en France. Dans certaines zones, les manifestations ont dégénéré en émeutes et en affrontements avec la police.

Pour l'instant, aucune information fiable n'a été communiquée concernant la récupération des objets volés ou l'arrestation des suspects.