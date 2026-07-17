Le maillot de la finale de Pelé vendu aux enchères pour près de 5 millions de dollars

Le maillot porté par Pelé lors de la finale de la Coupe du monde 1958 contre la Suède a été vendu aux enchères pour 4,88 millions de dollars. Ce prix constitue un nouveau record pour des objets de collection ayant appartenu à la légende du football.

Lors de cette finale, le Brésil a battu la Suède 5-2. Pelé n'avait que 17 ans à l'époque et a marqué deux fois durant le match.

Après la finale, il a offert son maillot à son coéquipier en sélection, Didi. Ce dernier a ensuite fait don de cette pièce au Musée du sport de Rio de Janeiro.

Vendu lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, ce maillot a battu le précédent record pour un objet lié à Pelé. Auparavant, l'article le plus cher était sa carte de joueur de 1958, achetée 1,33 million de dollars en 2022.

Le maillot de Pelé se classe deuxième parmi les maillots les plus chers de l'histoire du football. Il se situe juste derrière celui de Diego Maradona, porté lors du Mondial 1986 contre l'Angleterre et vendu pour 9,28 millions de dollars.