Le président Milei réagit au départ de Messi de l'équipe nationale

L'une des pages les plus importantes de l'histoire du football argentin est sur le point de se tourner. La décision de Lionel Messi de mettre fin à sa carrière en équipe nationale a également suscité une réaction du président du pays, Javier Milei.

Milei a publié une photo de Messi sur les réseaux sociaux avec un message court mais touchant.

« Merci beaucoup, homme incroyable ! »

Milei a exprimé sa gratitude envers Messi

Cette réaction du président argentin a une fois de plus montré l'importance des 20 années de carrière de Messi en équipe nationale.

Messi a annoncé sa décision de mettre fin à sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine le 31 août. Dans sa lettre d'adieu, le joueur a exprimé sa gratitude particulière aux fans qui l'ont soutenu au fil des ans.

Quels trophées Messia-t-il apportés à l'Argentine ?

La carrière de Messi en équipe nationale restera dans les mémoires non seulement pour sa longévité, mais aussi pour ses victoires historiques.

Avec l'Argentine, il a :

remporté la Coupe du Monde 2022 ;

gagné la Copa América en 2021 et 2024 ;

triomphé lors de la Finalissima 2022 ;

remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2008.

Ces résultats ont renforcé la place de Messi dans l'histoire du football argentin.

Le plus grand rêve est devenu réalité

La carrière de Messi en équipe nationale a connu des périodes difficiles. Il a perdu plusieurs finales majeures et a même envisagé de prendre des décisions radicales concernant son avenir en sélection.

Cependant, les années suivantes sont devenues la période la plus réussie de sa carrière.

D'abord la Copa América, puis la Finalissima et enfin la victoire à la Coupe du Monde au Qatar ont permis à Messi d'atteindre son objectif principal avec l'Argentine.

Qu'a-t-il dit dans sa lettre d'adieu ?

Messi a remercié les fans de l'équipe nationale dans son message. Il a souligné le soutien reçu tout au long de ses 20 ans de carrière avec l'Argentine.

Selon le joueur, la décision a été prise après la Coupe du Monde 2026.

Cela signifie que l'immense ère de Messi avec l'équipe nationale d'Argentine touche à sa fin.

Le football argentin sera sans Messi

Pour Lionel Messi la carrière en équipe nationale signifie bien plus que de simples statistiques. Il a vécu à la fois les défaites et les plus grandes victoires avec l'Argentine.

Le chemin parcouru entre les Jeux Olympiques de 2008 et la Coupe du Monde 2022 a duré plus de 20 ans.

Désormais, une nouvelle ère pourrait commencer pour le football argentin. Même si Messi ne porte plus le maillot national, son nom restera l'une des plus grandes pages de l'histoire du football du pays.