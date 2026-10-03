Une force irrésistible au FC Barcelone : Raphinha est le meilleur joueur d'Espagne pour le deuxième mois consécutif !

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Une force irrésistible au FC Barcelone : Raphinha est le meilleur joueur d'Espagne pour le deuxième mois consécutif !

L'ailier du FC Barcelone, Raphinha, continue de réaliser une véritable démonstration de force en Liga espagnole. L'attaquant brésilien a été élu meilleur joueur du tournoi pour le deuxième mois consécutif.

Le service de presse de la Liga a annoncé les résultats officiels du vote pour le mois de septembre. Selon ces résultats, Raphinha, déjà sacré en août, n'a laissé aucune chance à ses concurrents en septembre.

9 points décisifs en 4 matchs : les statistiques incroyables de Raphinha

La star brésilienne a connu l'une des périodes les plus brillantes et productives de sa carrière avec les Catalans en septembre :

  • Bilan global : En seulement 4 matchs, 7 buts et 2 passes décisives!

  • Deux triplés : Alors que Raphinha a marqué une fois contre Valence, il a inscrit deux triplés consécutifs lors des matchs contre le Racing et Séville.

Mbappé et d'autres stars laissés derrière

Dans le sondage officiel de la Liga, le leader du FC Barcelone a devancé plusieurs concurrents renommés pour remporter la victoire absolue :

  • Il a surpassé avec une avance significative des joueurs comme la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, l'attaquant de l'Atlético Jonathan David, ainsi que Sergio Camello (Rayo Vallecano) et Fer Niño (Elche).

Cette forme étincelante de Raphinha ne porte pas seulement les Catalans vers la tête du championnat d'Espagne, mais fait également de lui l'un des ailiers les plus dangereux au monde actuellement.

FC BarceloneRaphinhaLa LigaFootballEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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