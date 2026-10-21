Des dauphins roses aperçus dans l'océan (vidéo)

Des vidéos montrant des dauphins de couleur rose près de la plage de Qantab, à proximité de Mascate, la capitale d'Oman, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. La scène insolite a été filmée par des personnes se relaxant sur la plage, selon Insider Paper.

Selon les informations, les dauphins ont été aperçus nageant près du rivage le 15 octobre, faisant surface à plusieurs reprises. Leur couleur inhabituelle a suscité l'intérêt des internautes.

Pour l'instant, l'espèce exacte des dauphins filmés n'a pas été confirmée. Certaines hypothèses suggèrent qu'il pourrait s'agir de dauphins de Risso ou de dauphins à bosse de l'Indo-Pacifique. Cependant, il est difficile d'identifier précisément leur espèce à partir de la vidéo seule.

La couleur rose des dauphins pourrait être due à des différences de pigmentation de la peau, à la visibilité des vaisseaux sanguins ou à l'effet de la lumière. Toutefois, la raison exacte de cette coloration chez ces dauphins reste inconnue.