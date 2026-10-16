Nouvelle menace au Moyen-Orient : les Houthis visent-ils le prince héritier saoudien ?

·6·Monde
Nouvelle menace au Moyen-Orient : les Houthis visent-ils le prince héritier saoudien ?

La tension géopolitique au Moyen-Orient atteint à nouveau un point critique. Selon une information diffusée par l'agence de presse influente Reuters la vie du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane est de plus en plus menacée.

Les rapports indiquent que le mouvement rebelle yéménite « Ansar Allah » (Houthis) a commencé à collecter des renseignements spécifiques dans le but d'éliminer physiquement (assassiner) le prince saoudien.

Menace d'assassinat et activités de renseignement : que révèle Reuters ?

Cette situation, surveillée par les analystes internationaux et les services de sécurité, pourrait porter un coup direct à la paix dans la région :

  • Le prince dans le viseur : Les groupes houthis prennent des mesures actives pour collecter des informations confidentielles sur les itinéraires, le système de sécurité et les plans du prince héritier ;

  • Renforcement des mesures de sécurité : L'administration de Riyad et les services spéciaux saoudiens ont porté les mesures de sécurité autour du prince héritier à leur niveau le plus élevé.

Diplomatie dans l'impasse : les Houthis rejettent les négociations à Oman

Une autre information importante confirmant l'escalade de la situation a été publiée par l'agence AFP :

  • Initiative rejetée : L'Arabie saoudite avait proposé d'organiser des pourparlers de paix directs sur le territoire du Sultanat d'Oman afin d'apaiser le conflit et de réduire les tensions ;

  • La réaction des Houthis : Les rebelles ont fermement rejeté la demande saoudienne de s'asseoir à la table des négociations à Oman. Cela indique que les relations diplomatiques entre les parties sont rompues et qu'il existe une possibilité de reprise du conflit armé.

Le refus des Houthis du dialogue diplomatique et leurs actions menaçantes envers les dirigeants saoudiens pourraient affaiblir davantage la sécurité régionale et faire entrer l'instabilité autour du Yémen et du golfe Persique dans une nouvelle phase.

Mohammed ben SalmaneHouthisServices de renseignement saoudiensYémenMoyen-Orient
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi le prince héritier Mohammed ben Salmane est-il passé à un régime secret ?Pourquoi le prince héritier Mohammed ben Salmane est-il passé à un régime secret ?13 octobre 09:13La coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au YémenLa coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au Yémen8 octobre 16:49Le prince héritier saoudien refuse une frappe conjointe avec Israël contre les HouthisLe prince héritier saoudien refuse une frappe conjointe avec Israël contre les Houthis14 octobre 23:05«Trump a refusé !» : Le prince héritier saoudien a demandé aux États-Unis de frapper les Houthis«Trump a refusé !» : Le prince héritier saoudien a demandé aux États-Unis de frapper les Houthis11 septembre 23:35«Grand veto à l'ONU !» : La Chine et la Russie bloquent une résolution du Conseil de sécurité«Grand veto à l'ONU !» : La Chine et la Russie bloquent une résolution du Conseil de sécurité17 septembre 21:01Le pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelinesLe pétrole dépasse les 100 $ et le gaz atteint 1000 $ : Les Houthis bloquent ports et pipelines12 septembre 17:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse