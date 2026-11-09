Comment les ombres colorées sont-elles créées ? Une expérience simple suscite l'intérêt sur Internet

L'idée que les ombres sont toujours noires est très répandue. Cependant, une expérience simple montrant qu'il est possible de créer des ombres colorées attire l'attention de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Au cours de l'expérience, des morceaux de cellophane coloré et la lumière du soleil sont utilisés pour créer des ombres rouges, bleues et jaunes. Cela repose sur la propriété de la lumière à traverser des matériaux colorés.

Lorsque la lumière du soleil traverse le cellophane coloré, le matériau laisse passer certaines longueurs d'onde lumineuses tout en en absorbant ou en en bloquant d'autres. En conséquence, des taches colorées et des ombres apparaissent sur la surface éclairée.

L'utilisation combinée de plusieurs sources de lumière colorée permet de créer des ombres encore plus variées et précises. Ici, le positionnement des sources lumineuses et des obstacles joue un rôle crucial.

Le plus intéressant est qu'aucun équipement coûteux n'est nécessaire pour réaliser cette expérience. Avec du simple cellophane coloré et de la lumière, on peut expliquer aux enfants les concepts scientifiques de la propagation de la lumière, de la formation des couleurs et du spectre lumineux de manière simple et ludique.