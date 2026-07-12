Une sur 500 000 : une femme surprend tout le monde en découvrant des sauterelles roses

·44·Monde
Une sur 500 000 : une femme surprend tout le monde en découvrant des sauterelles roses

Au Royaume-Uni, une situation inhabituelle a été observée dans un jardin. Une femme y a découvert 6 sauterelles roses en même temps.

Habituellement, les sauterelles sont vertes ou brunes. La couleur rose est le résultat d'une mutation génétique rare. Les experts appellent ce phénomène l'érythrisme.

Lors de l'érythrisme, les pigments de couleur se forment différemment dans l'organisme. C'est pourquoi le corps de l'insecte prend une teinte rose ou rougeâtre.

De telles sauterelles sont très rares dans la nature. On dit qu'une seule sauterelle sur 500 000 peut naître avec cette couleur.

C'est pourquoi la présence de 6 sauterelles roses dans un seul jardin a suscité beaucoup d'intérêt. Les experts soulignent également qu'en raison de leur couleur vive, ces insectes ont plus de mal à se cacher dans leur environnement naturel.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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