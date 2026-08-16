Les États-Unis lèveront-ils le blocus ? L’Iran annonce une nouvelle route maritime dans le détroit

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Les États-Unis lèveront-ils le blocus ? L’Iran annonce une nouvelle route maritime dans le détroit

Une avancée majeure a été réalisée pour apaiser les tensions dans le détroit d’Ormuz, l’une des plus importantes artères pétrolières et commerciales du monde. Après près de trois mois de négociations complexes, l’Iran et Oman sont parvenus à un accord complet sur une feuille de route pour le transport de marchandises à travers le détroit.

Le porte-parole officiel du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, l’a annoncé dans une interview accordée à la chaîne Press TV.

Une décision indépendante des deux États riverains

Selon le responsable du ministère iranien des Affaires étrangères, les contacts diplomatiques entre Téhéran et Mascate ont abouti à des avancées majeures au cours des trois dernières semaines :

  • Souveraineté et sécurité : Cet accord conclu entre les deux États indépendants riverains du détroit vise à garantir le passage sécurisé des navires commerciaux tout en préservant la souveraineté des parties ;

  • Déclaration commune : Les parties travaillent actuellement sur plusieurs questions techniques finales ainsi que sur le texte d’une déclaration commune officielle.

Dans le même temps, Téhéran affirme que la reprise complète du trafic commercial dans la région exige la fin du blocus maritime et des menaces américaines, ainsi que le versement de compensations pour les dommages causés et les engagements manqués au cours des deux derniers mois.

À quoi ressemblera la nouvelle route et par où passera-t-elle ?

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, avait précédemment apporté des précisions sur les coordonnées géographiques et les caractéristiques de cette route :

  • Régime temporaire : La nouvelle route aura un statut temporaire et devrait être en vigueur pendant environ deux à quatre mois ;

  • Fermeture des anciennes routes : La route du nord, près de l’île de Larak, ainsi que la voie maritime du sud passant par les eaux omanaises seront temporairement suspendues ;

  • Nouvelle trajectoire : Le nouveau corridor destiné aux navires marchands passera principalement par les eaux territoriales iraniennes et, en partie, par les eaux omanaises.

Mécanisme de contrôle et levée du blocus américain

Selon l’agence Reuters, le nouvel accord permettra à Téhéran de contrôler directement tous les navires commerciaux entrant dans le golfe Persique par le détroit d’Ormuz :

  • Levée du blocus : Washington a indiqué être prêt à lever le blocus maritime imposé aux ports et aux navires iraniens après l’annonce officielle d’un accord destiné à garantir la continuité du transport de marchandises à travers le détroit d’Ormuz ;

  • Mise en œuvre des engagements : Les responsables américains soulignent que cette mesure sera directement liée à la garantie effective par Téhéran d’une navigation sûre dans le détroit.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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