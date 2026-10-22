Un candidat déclarant « ne rien comprendre à la politique » remporte une élection au Canada

·4·Monde
Un candidat déclarant « ne rien comprendre à la politique » remporte une élection au Canada

À Kelowna, dans la province canadienne de Colombie-Britannique, Brady Rogers a obtenu un siège au conseil municipal après une campagne électorale inhabituelle. Il a attiré l'attention des électeurs avec des slogans originaux, admettant ouvertement et avec humour son manque d'expérience politique. L'information a été rapportée par l'International Business Times.

Les affiches électorales de Rogers portaient des inscriptions telles que « Je ne sais pas ce que je fais », « Je n'ai pas vraiment envie de faire ça » et « J'essaie juste de payer mon loyer ». Sa campagne est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant un vif intérêt.

Lors de l'élection locale du 17 octobre, Rogers a recueilli 12 635 voix, se classant quatrième parmi 37 candidats. Il a ainsi remporté l'un des huit sièges du conseil municipal de Kelowna. Ces données ont été confirmées par les résultats préliminaires de l'administration municipale.

Fait intéressant, Rogers est en réalité ingénieur en automatisation et propriétaire d'une entreprise de recyclage des déchets. Il a précisé que ses propos durant la campagne étaient humoristiques, mais qu'il aborderait ses fonctions au conseil avec sérieux.

Ainsi, le candidat qui soulignait avec humour son désintérêt pour la politique a réussi à gagner la confiance des électeurs grâce à sa campagne atypique et a obtenu un siège au conseil municipal.

Des publicités électorales humoristiques de Brady Rogers sont installées sur le bord de la route et sur une pelouse.
Brady RogersConseil municipal de KelownaColombie-BritanniqueCanadaÉlections locales
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