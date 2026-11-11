Élection insolite au Pérou : un maire désigné par un tirage au sort à pile ou face

Lors de l'élection municipale dans le district de Conima au Pérou, deux candidats ont obtenu le même nombre de voix : 671 chacun. En conséquence, une méthode inhabituelle a dû être utilisée pour déterminer le vainqueur.

Le 4 novembre, la commission électorale spéciale a décidé par un tirage au sort à pile ou face lequel des candidats occuperait le poste de maire. Selon le résultat, Ruben Quispe Capajana a été déclaré vainqueur et élu maire du district.

Selon les informations, une telle situation est prévue par la législation péruvienne. Si deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix lors d'une élection, le gagnant peut être déterminé par tirage au sort.

Ainsi, le destin des deux candidats en lice pour la mairie du district de Conima a dépendu du résultat d'un simple lancer de pièce.