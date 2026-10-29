Une île mystérieuse au Canada disparaît puis réapparaît ailleurs des semaines plus tard

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Une île mystérieuse au Canada disparaît puis réapparaît ailleurs des semaines plus tard

Dans un immense réservoir au Canada, une île couverte d'arbres a disparu d'un endroit pour réapparaître quelques semaines plus tard dans une autre zone, laissant les gens perplexes. Les experts expliquent ce déplacement non par une intervention artificielle, mais par des processus naturels.

Ce phénomène inhabituel a été observé dans le réservoir Williston, situé dans la province de Colombie-Britannique. Au départ, une grande île avec des arbres a été repérée à la surface de l'eau. Plus tard, elle a disparu de son emplacement initial, laissant tout le monde dans l'ignorance quant à sa destination.

Cependant, après un certain temps, l'île a été retrouvée à environ 30 kilomètres de son emplacement d'origine, près de la rive du réservoir. Les experts ont confirmé son existence et son déplacement grâce à des images satellites et aux signalements des habitants locaux.

Comment une île peut-elle flotter sur l'eau ?

Selon les représentants de la compagnie énergétique BC Hydro, l'île pourrait s'être formée à partir de troncs d'arbres en décomposition, de branches et de végétation accumulés au fil des ans. Avec le temps, de nouvelles plantes et arbres y ont pris racine, créant une couche solide.

Lorsque le niveau de l'eau du réservoir a monté, cette couche s'est probablement détachée de la rive et a commencé à flotter. Le vent et les courants d'eau l'ont ensuite déplacée vers un autre endroit.

L'île mesure environ 140 mètres de long et 70 mètres de large. La présence d'arbres et d'autres plantes à sa surface rend ce phénomène encore plus extraordinaire.

Les experts soulignent que de telles grandes îles flottantes sont rares. Il est également dangereux de monter dessus ou de s'en approcher en bateau, car la couche de bois et de végétation accumulée est instable.

Des questions subsistent quant à la formation exacte de l'île. Cependant, ce qui semblait être une disparition mystérieuse au départ pourrait bien être lié à des processus naturels inhabituels.

Réservoir WillistonColombie-BritanniqueBC HydroÎle flottanteCanada
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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