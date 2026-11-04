Un grizzly attaque une mère au Canada, sa fille de 19 ans est portée disparue

Une attaque de grizzly en Colombie-Britannique, au Canada, a viré au drame. Une femme a perdu la vie lors de l'attaque, et sa fille de 19 ans reste introuvable. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours.

Il a été rapporté que Jenny Ballarras et sa fille avaient disparu pendant le week-end. Sans nouvelles, leurs proches ont entamé des recherches par leurs propres moyens. Plus tard, le véhicule appartenant à la femme et à sa fille a été retrouvé au point de départ d'un sentier de randonnée près de la ville de Bella Coola.

L'incident tragique s'est produit sur la côte centrale de la province, dans la zone du sentier Snooka West, à environ 8 kilomètres à l'est de Bella Coola. Le 1er novembre, les agents de la protection de la nature participant aux recherches ont découvert le corps de la femme. La recherche de sa fille de 19 ans se poursuit.

Selon les informations locales, les attaques de grizzlis contre des humains sont rares dans cette région. Cependant, en novembre dernier, un ours a attaqué des élèves et des enseignants dans les environs. Onze personnes avaient été blessées. L'animal était sorti de la forêt pour attaquer un groupe d'élèves qui mangeaient près du sentier. Malgré d'importantes recherches, il n'a pas pu être retrouvé.

Le chef de la nation Nuxalk, Samuel Schooner, a déclaré que des pièges sont actuellement installés pour identifier l'ours potentiellement impliqué dans cet incident. Il a également demandé aux représentants des médias de ne pas contacter la population locale.

À l'heure actuelle, l'accent est mis sur la localisation de la jeune fille de 19 ans disparue et sur l'identification de l'animal responsable de l'incident.