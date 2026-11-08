Tragédie au Canada : une mère et sa fille tuées par une attaque de grizzly

Dans la province canadienne de Colombie-Britannique, une femme et sa fille ont perdu la vie à la suite d'un incident probablement causé par l'attaque d'un grizzly. Leurs corps ont été retrouvés lors des opérations de recherche.

Il a été rapporté que Jenny Balcarras et sa fille Selah Reed avaient été portées disparues le 1er novembre. Après leur non-retour, leurs proches ont entamé des recherches. Plus tard, le véhicule appartenant à la femme a été localisé au début du sentier de randonnée Snooka West, près de la ville de Bella Coola.

L'incident s'est produit sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, à environ huit kilomètres à l'est de Bella Coola. Les équipes de recherche ont découvert le corps de la femme le 2 novembre, puis celui de sa fille le lendemain. Les preuves sur place indiquent une attaque d'animal sauvage. L'affaire est actuellement traitée comme une attaque de grizzly et fait l'objet d'une enquête.

Il est noté que dans la même zone, en novembre 2025, un grizzly avait attaqué des élèves et des enseignants. À l'époque, 11 personnes avaient été blessées, mais l'animal n'avait pas pu être retrouvé.

Au 7 novembre, les agents du service de protection de la nature ont capturé un grizzly. Son implication dans cet incident est en cours de vérification par analyse ADN et d'autres preuves. Les autorités ignorent pour l'instant si un ou plusieurs ours sont impliqués dans l'attaque.