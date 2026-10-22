L'Australie légalise la transformation des défunts en terreau

Une alternative inhabituelle aux funérailles est introduite en Australie. L'État de Nouvelle-Galles du Sud a adopté une loi autorisant la transformation des défunts en terreau fertile via un processus spécifique. Selon cette nouvelle réglementation, la population pourra utiliser cette méthode à partir de 2028.

Selon le journal The Sydney Morning Herald, cette initiative vise à offrir une alternative moins coûteuse et plus écologique aux enterrements et crémations traditionnels. Le projet de loi a été proposé par le député indépendant Alex Greenwich.

Comment le défunt est-il transformé en terreau ?

Cette méthode est appelée terraformation ou compostage humain. Dans ce processus, le corps du défunt est placé dans un conteneur hermétique spécial avec des matériaux naturels tels que de la paille, du foin et des pétales de fleurs.

La circulation de l'air est assurée à l'intérieur du conteneur pendant 40 à 60 jours. En conséquence, les matières organiques se décomposent pour former un terreau fertile utilisable pour la culture des plantes. Le produit fini est remis aux proches du défunt.

Pourquoi ce besoin est-il apparu ?

Les partisans de cette nouvelle méthode funéraire soulignent plusieurs avantages. Premièrement, ce processus ne nécessite pas d'espace dédié dans un cimetière traditionnel, ce qui est crucial dans les zones où les cimetières manquent de place.

Deuxièmement, la terraformation peut émettre moins de gaz à effet de serre que la crémation. De plus, cette méthode devrait être moins coûteuse qu'un enterrement classique. Il est noté qu'en Australie, les frais funéraires traditionnels peuvent atteindre 50 000 dollars.

Quand la nouvelle réglementation entrera-t-elle en vigueur ?

Il est prévu de créer des centres spécialisés agréés répondant aux exigences sanitaires et environnementales pour fournir ce service en Australie. Leur mise en service est attendue d'ici 2028.

Cette décision est considérée comme l'une des premières étapes de légalisation de cette méthode funéraire en Australie et dans l'hémisphère sud. Dans le monde, le compostage humain est déjà autorisé dans certains États américains et dans la région de Schleswig-Holstein en Allemagne.